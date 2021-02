Kluby sprzedają karnety. Wyniki nie są zadowalające, a na dokładkę nie brak głosów, że działacze w ogóle nie powinni prowadzić sprzedaży stałych wejściówek. Zdaniem Jacka Frątczaka kluby oferują usługę, która nie zostanie zrealizowana, więc nie powinny tego robić. Co na to prawnicy?

Trwa sprzedaż karnetów. Jacek Frątczak, żużlowy menedżer, pyta, czy to w ogóle jest legalne, skoro nie ma gwarancji, że usługa zostanie zrealizowana. Nie wiadomo przecież, kiedy i czy w ogóle kibice wrócą na stadion. Już teraz w PGE Ekstralidze słyszymy, że szykują się na trzy kolejki bez widzów. Tymczasem karnet obejmuje siedem spotkań rundy zasadniczej. W tej sytuacji pytanie Frątczaka o legalność tej sprzedaży wydaje się zasadna.

- Kluby mają prawo sprzedawać karnety i to pomimo tego, że umowa jest obarczona dużym ryzykiem i może być niemożliwa do spełnienia - dodaje Łukasz Kowalski, prawnik i były wiceprezes Włókniarza Częstochowa. - Kibice, kupując te karnety wiedzą jednak o tym, a przynajmniej powinni. Rok temu wiedza była ograniczona, teraz jest inaczej. Dodam, że jeśli umowa nie zostanie zrealizowana, to kluby nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej - mówi Łukasz Kowalski, prawnik i były wiceprezes Włókniarza Częstochowa.

Jerzy Synowiec, prawnik z Gorzowa i były prezes Stali dodaje, że kibice kupują karnety na własną odpowiedzialność. - Mamy tutaj umowę dwóch w pełni świadomych stron, więc ta sprzedaż na pewno nie jest nielegalna. Choć oczywiście kluby w pełni zdają sobie sprawę, że pierwsze mecze mogą być bez kibiców.

Akcja sprzedaży karnetów nie jest jedyną, która budzi kontrowersje. Także pomysły na trybunę dla zaszczepionych budzą ostry sprzeciw. Pojawiają się zarzuty o segregację, bo przecież nie ma równego dostępu do szczepionki. - Jednak pandemia usprawiedliwia według mnie takie działania - stwierdza Synowiec. - To są wyjątkowe okoliczności, więc trudno wyskakiwać tutaj z zarzutami, że to dzielenie społeczeństwa, czy naruszenie konstytucyjnych praw. W tej sytuacji to należy traktować, jako pierwszy krok w kierunku całkowitego otwarcia trybun. To jest usprawiedliwiona walka o kibica, a nie dyskryminacja - kwituje mecenas.

