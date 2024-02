Żużel. Speedway of Nations. Tak źle jeszcze nie było. Fatalny ranking Polaków

W 2023 roku do kalendarza po sześciu latach wrócił drużynowy puchar świata, który nasza reprezentacja zwyciężyła. Nie odbyło się natomiast Speedway of Nations.

Szybka Kontra. Czy Polska wreszcie wygał SoN? / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Przed Polakami trudny bój już w półfinale

W 2024 roku Speedway of Nations wraca do żużlowego kalendarza i ponownie zabraknie w nim drużynowego pucharu świata. FIM opublikował ranking, który będzie miał wpływ na rozstawienie zespołów w półfinale Speedway of Nations.

Nie są znane jeszcze obsady półfinałów Speedway of Nations, ale idąc kluczem sprzed lat, Polacy w półfinale zmierzą się z Duńczykami i Szwedami. Obsadę półfinałów uzupełnią zespoły rozstawione na pozycjach 8-15 rankingu FIM. W drugim półfinale Speedway of Nations znajdą się prawdopodobnie Australijczycy oraz Czesi i Finlandia, więc obrońców tytułu czeka spacerek. W finale turnieju czeka Wielka Brytania, która będzie gospodarzem wydarzenia. W finale znajdą się po trzy najlepsze zespoły z półfinałów Speedway of Nations.

Byliśmy o krok od blamażu

Przed dwoma laty polska reprezentacja była o krok od blamażu. Nasi żużlowcy wyprzedzili w finale Speedway of Nations tylko reprezentację Finlandii. Przegraliśmy choćby z Czechami. Zresztą podopieczni Rafała Dobruckiego ledwo co awansowali do finału Speedway of Nations, męcząc się w półfinale. Gdyby naszych zawodników zabrakło w finale imprezy, byłoby to trudne do opisania.

Tak wygląda ranking FIM

Poniżej prezentujemy cały ranking FIM.

Ranking FIM (uczestnicy Speedway of Nations 2024):

1. Australia

2. W. Brytania

3. Szwecja

4. Dania

5. Czechy

6. Polska

7. Finlandia

8. Francja

9. Niemcy

10. USA

11. Słowenia

12. Norwegia

13. Ukraina

14. Włochy

15. Łotwa

Bartosz Zmarzlik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Patryk Dudek / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan