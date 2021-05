Żużel. Specjalista od sportów walki wie, dlaczego Betard Sparta jest taka mocna

- Litry potu wylane w trakcie zimowych przygotowań teraz procentują – tak komentuje zwyżkę formy Betard Sparty jej trener od przygotowań fizycznych Mariusz Cieśliński. – To co zawodnicy wypocili zimą, teraz oddają na torze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. W Unii Tarnów trzeba zmienić wszystko INTERIA.TV

Reklama

Betard Sparta nie najlepiej wyszła w sezon. Po wygranej na inaugurację doznała dwóch porażek, straciła punkty w Grudziądzu, co można uznać za sensację. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym meczu wrocławianie stracili jednego ze swoich liderów Taia Woffindena.

Reklama

Na długim dystansie Betard Sparta okazuje się jednak mocnym zespołem. Woffindena nie ma, a drużyna przywiozła dwa punkty z Częstochowy i dołożyła kolejne, lejąc rewelację sezonu Moje Bermudy Stal Gorzów.

Pot wylany przez Spartę zimą teraz procentuje

Mariusz Cieśliński, kick-boxer i trener przygotowania fizycznego we wrocławskim klubie przekonuje, że dobre wyniki nie wzięły się z niczego, że Sparta mocno pracowała na nie w okresie zimowym. - To co nasi żużlowcy wypocili zimą, oddają nam teraz na torze - mówi Cieśliński. - Widać, że są w gazie. Najlepiej przygotowana żużlowa maszyna sam nie pojedzie i nie zrobi wyniku - dodaje trener.

Coś jest w tym, co mówi Cieśliński. Po kontuzji Woffindena zawodnicy mają w trakcie meczu więcej roboty, jeżdżą dodatkowe biegi, a jednak w niczym im to nie przeszkadza.

- To oznacza, że mamy bardzo wartościowych zawodników. To też oznacza, że nie tylko fizycznie jest ok. Sprzętowo, a także mentalnie zawodnicy są również bardzo dobrze przygotowani - zauważa specjalista od sztuk walki.

Sparta w trudnych chwilach pokazuje charakter

Cieśliński równocześnie przypomina, że to nie pierwszy raz, kiedy drużyna pokazuje charakter w trudnych momentach. - Cieszę się, że mogę pracować z tak zdeterminowanymi sportowcami.

W Sparcie teraz jest dobrze, ale każda drużyna ma w trakcie sezonu jakiś dołek formy. Jednak Cieśliński nie martwi się o zespół. - Trzeba właściwie rozłożyć siły i podtrzymywać to, co wypracowało się przed sezonem. Trzeba zadbać o właściwą regenerację organizmu. Jestem pewien, że do jesieni nie zabraknie nam animuszu - kończy Cieśliński.

Już w niedzielę mecz Sparty z Fogo Unią Leszno, więc przekonamy się, czy klub nadal jest na fali wznoszącej.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź