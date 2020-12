Żużel. Sparta rozbije rywali w biegach nominowanych. Prezes Rusko znalazł klucz do sukcesu?

Wiele spotkań PGE Ekstraligi rozstrzyga się w wyścigach nominowanych. Aby osiągnąć końcowy sukces dobrze jest mieć zawodników, którzy nie zawiodą oczekiwań trenera i kibiców w tym najważniejszym momencie. Takich, co wytrzymają olbrzymią presję. O końcową fazę meczu spokojni mogą być we Wrocławiu i Gorzowie. Powody do zmartwień ma z kolei MrGarden GKM Grudziądz.

Bazując na wynikach niedawno zakończonego sezonu najlepszej ligi świata, postanowiliśmy obliczyć, na jaką zdobycz punktową w dwóch ostatnich biegach dnia stać drużyny, które za kilka miesięcy zaprezentują się kibicom w PGE Ekstralidze.

I miejsce - Betard Sparta Wrocław: 7,62 pkt

Artiom Łaguta - 2,36; Tai Woffinden - 1,87; Maciej Janowski - 1,79; Gleb Czugunow - 1,60

Betard Sparta Wrocław nie ma ani jednego słabego punktu. Pozyskanie kolejnego lidera w postaci Artioma Łaguty sprawiło, że ekipie ze stolicy Dolnego Śląska przynajmniej na papierze nie ma nawet kto zagrozić. Poza Rosjaninem w talii Dariusza Śledzia mamy przecież Taia Woffindena, Macieja Janowskiego oraz Gleba Czugunowa. Wszyscy w biegach nominowanych czują się jak ryba w wodzie.

II miejsce - Moje Bermudy Stal Gorzów: 7,57 pkt

Bartosz Zmarzlik - 2,53; Martin Vaculik - 2,24; Szymon Woźniak - 1,55; Anders Thomsen - 1,25

Dwie petardy w postaci Bartosza Zmarzlika i Martina Vaculika to nie wszystko. Być może Moje Bermudy Stal wygrałaby nasz ranking. Średnią zaniża jednak Anders Thomsen. Należy pamiętać, iż Duńczyk dopiero nabiera doświadczenia w najlepszej lidze świata. Za nim dwa sezony wśród najlepszych. Trzeci może być o wiele lepszy i bardziej spokojniejszy.

III miejsce - Motor Lublin: 6,77 pkt

Grigorij Łaguta - 2,17; Mikkel Michelsen - 2,00; Jarosław Hampel - 1,70; Dominik Kubera - 0,90

Żelazna trójka w postaci Grigorija Łaguty, Mikkela Michelsena oraz Jarosława Hampela powinna nie schodzić poniżej pewnego pułapu. Nieco gorzej jest z przysłowiowym czwartym do brydża. Zarówno Dominik Kubera, jak i Krzysztof Buczkowski to niewiadome. W niedawno zakończonym sezonie obaj pokazali, że niezbyt leżą im dwie ostatnie gonitwy spotkania. Na korzyść wychowanka Unii działa jego młody wiek. 21-latek wciąż się rozwija.

IV miejsce - Fogo Unia Leszno: 6,67 pkt

Emil Sajfutdinow - 2,13; Jason Doyle - 1,77; Piotr Pawlicki - 1,77; Janusz Kołodziej - 1,00

Dopiero na czwartej pozycji w naszym zestawieniu znajdują się aktualni drużynowi mistrzowie Polski. Podium byłoby w ich zasięgu, gdyby nie mizerna postawa Janusza Kołodzieja. Doświadczony reprezentant Polski wyraźnie nie może odnaleźć się w decydującej fazie meczu. Średnia 1,00 na bieg mówi sama za siebie. Na całe szczęście "Byki" posiadają liderów z prawdziwego zdarzenia i brak punktów 36-latka nie jest aż tak widoczny.

V miejsce - Eltrox Włókniarz Częstochowa: 6,49 pkt

Leon Madsen - 2,08; Bartosz Smektała - 2,00; Kacper Woryna - 1,23; Fredrik Lindgren - 1,18

Fredrik Lindgren potrafi walczyć o medale mistrzostw świata, ale kiedy trzeba pojechać o stawkę w PGE Ekstralidze, zjada go presja. Jak to możliwe? Wie to już tylko sam zawodnik. Dobrymi wynikami w gonitwach czternastej i piętnastej w sezonie 2020 nie mógł pochwalić się także Kacper Woryna. Inaczej sytuacja wygląda u Leona Madsena i Bartosza Smektały. Na papierze to właśnie oni będą przywozić najcenniejsze "oczka".

VI miejsce - RM Solar Falubaz Zielona Góra: 5,79 pkt

Piotr Protasiewicz - 1,64; Patryk Dudek - 1,59; Max Fricke - 1,33; Matej Zagar - 1,23

Za Matejem Zagarem jeden z najlepszych sezonów w całej jego karierze. Nie było jednak tego widać w wyścigach nominowanych. Lepiej od Słoweńca spisywało się aż trzech kolegów z jego obecnej drużyny. Mowa tu o Piotrze Protasiewiczu, Patryku Dudku oraz Maxie Fricke’u. Dość niespodziewanie najsolidniej prezentuje się najstarszy z nich.

VII - miejsce eWinner Apator Toruń: 5,42 pkt

Jack Holder - 2,11; Robert Lambert - 1,41; Tobiasz Musielak - 1,23; Chris Holder - 0,67

Jack Holder dorósł do jazdy w PGE Ekstralidze. Doskonale obrazuje to ostatni rok w jego wykonaniu. To właśnie za sprawą jego bardzo ważnych punktów Moje Bermudy Stal najpierw utrzymała się w lidze, a kilka tygodni później sięgnęła po srebrny medal drużynowych mistrzostw kraju. W dwóch ostatnich starciach kibice mogą również liczyć na Roberta Lamberta. Tobiasz Musielak na zapleczu elity spisywał się w kratkę, a Chris Holder o 2020 roku chce jak najszybciej zapomnieć.

VIII - miejsce MrGarden GKM Grudziądz: 4,22 pkt

Nicki Pedersen - 1,42; Kenneth Bjerre - 1,38; Krzysztof Kasprzak - 0,75; Przemysław Pawlicki - 0,67

W Grudziądzu prym będą wiedli przede wszystkim Duńczycy. Nicki Pedersen i Kenneth Bjerre to już doświadczeni zawodnicy i w najważniejszych momentach meczu powinni zbierać cenne punkty dla swojego zespołu. Krzysztof Kasprzak oraz Przemysław Pawlicki marzą o przełamaniu. Jak nie w Grudziądzu, to gdzie? Utrzymanie się w lidze MrGarden GKM-u może zależeć głównie od tej dwójki.

