Eltrox Włókniarz Częstochowa i OK Bedmet Kolejarz Opole podpisały umowę o współpracy. Drugoligowiec już zyskał, bo juniorzy z klubu PGE Ekstraligi będą mogli u nich jeździć na zasadzie „gościa”. A to nie koniec. Całkiem możliwe, że w sezonie 2021 pojedzie dla Kolejarz mistrz świata juniorów Bartosz Smektała.

- Jeśli tylko Kolejarz wyrazi taką chęć i dogada się z Bartkiem, to wystarczy, że damy zielone światło i kibice zobaczą Smektałę w drugiej lidze - mówi nam prezes Eltrox Włókniarza Michał Świącik. - Regulamin i nasza umowa z klubem z Opola dają takie możliwości. Drugoligowiec może mieć czterech gości z wyższej ligi, którzy nie skończyli 23 roku życia. Smektała mieści się w tym limicie. Zresztą Jonas Jeppesen również.



Można sobie wyobrazić, że jeśli Kolejarz będzie się bił o awans do eWinner 1. Ligi, to w celu wzmocnienia wyciągnie asa z rękawa. Tym asem będzie ktoś z duetu Smektała, Jeppesen. Wystarczy start jednego z nich w drugoligowym meczu, by Kolejarz znacząco zwiększył swoje szanse na wygraną z każdym przeciwnikiem.

Smektała już jeździł, jako ekstraligowiec, w drugiej lidze. Jako zawodnik Fogo Unii Leszno startował w rezerwach tej drużyny Metalice Recycling Kolejarz Rawicz. Teraz ma szansę być żużlowcem innego Kolejarza. Jeśli dostanie dobre warunki i zielone światło z Włókniarza, to z pewnością się zgodzi. Oczywiście częstochowianie nie wiedzą jeszcze, jak podejdą do takiego tematu. Wszystko będzie zależeć od tego, jak ułoży się sezon. Zawsze może się zdarzyć coś, co sprawi, że jazda Smektały czy Jeppesena w drugiej lidze będzie wszystkim na rękę.

