Żużel. Siódemka ligowego weekendu. Kompletni poznaniacy, skuteczny 18-latek

Kevin Woelbert (SpecHouse PSŻ Poznań) - 14 (3,3,3,3,2*)

Niemiec nie spisał się na miarę oczekiwań w poprzednim meczu PSŻ-u przeciwko Trans MF Landshut Devils, ale w ostatnim pojedynku tego sezonu na Golęcinie wpadki nie było. Woelbert zdobył komplet punktów i nie miał sobie równych w spotkaniu przeciwko Wolfe Wittstock.

Rafał Karczmarz (SpecHouse PSŻ Poznań) - 13+2 (2*,3,2*,3,3)

Woelbert nie jest jedynym zawodnikiem, który zdobył komplet punktów w meczu przeciwko Wolfe Wittstock. Ta sztuka udała się też Rafałowi Karczmarzowi. Żużlowiec na co dzień reprezentujący Moje Bermudy Stal Gorzów zdobył 13 punktów i 2 bonusy.

Brady Kurtz (Orzeł Łódź) - 13 (1,3,3,3,3)

Australijczyk w pierwszym swoim starcie przeciwko Aforti Startowi Gniezno nie był w stanie dogonić Frederika Jakobsena, ale po zrobieniu odpowiednich korekt to jego nie mogli dogonić ani koledzy z drużyny, ani rywale. Po punkcie w pierwszym starcie zdobył cztery trójki i okazał się najlepszym zawodnikiem łódzkiego Orła nie tylko w tym meczu, ale w całym sezonie.

Damian Dróżdż (Metalika Recycling Kolejarz Rawicz) - 11+1 (2*,1,3,2,3)

Tylko i aż dwanaście płatnych punktów wystarczyło Polakom, by trafić do siódemki weekendu. To dość mało, jeśli chodzi o nasze zestawienia, jednak dużo, jeśli chodzi o postawę torową. Wspomniane dwanaście płatnych punktów zdobył Damian Dróżdż w meczu przeciwko Optibet Lokomotivowi Daugavpils. 25-latek był liderem Kolejarza - podobnie, jak w całym sezonie.

Andreas Lyager (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 12+2 (2,3,3,1*,1,2*)

Do pewnego momentu jedyny żużlowiec bydgoskiej Polonii, który był w stanie nawiązać walkę z ostrowianami. W ostatecznym rozrachunku najskuteczniejszy zawodnik Polonii w tym meczu i U24 całego weekendu.

Francis Gusts (Optibet Lokomotiv Daugavpils) - 9 (2,3,3,1,0)

18-latek po raz kolejny w tym sezonie okazał się być najskuteczniejszym zawodnikiem łotewskiego Lokomotivu, jednak nie zdołał przechylić szali zwycięstwa na korzyść Łotyszy. W Rawiczu zdobył 9 punktów, co - zważywszy na jego młody wiek - należy uznać za dobry wynik.

Piotr Gryszpiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) - 7+2 (3,2*,1*,1)

W najważniejszym meczu sezonu, Gryszpiński wspiął się na wyżyny swoich możliwości i pomógł kolegom ze Zdunek Wybrzeża Gdańsk w awansie do fazy play-off. Nie był to co prawda jego jedyny ponadnormatywny występ w tym sezonie, ale w niedzielę Gryszpiński wykręcił najlepszy wynik w tym roku.