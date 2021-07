Żużel. Siedmiu wspaniałych żużlowego weekendu. Emeryt wrócił – rządzi i dzieli!

Tobiasz Musielak (Cellfast Wilki Krosno) - 17 (3,3,3,2,3,3)

Tutaj krótko i bez niepotrzebnych słów. Dzień przed meczem zmarł tata Tobiasza. 17 punktów normalnie byłoby znakomitym wynikiem, a w tych okolicznościach jest niesamowitym wyczynem. Czapki z głów i wyrazy współczucia, Tobiasz.

Damian Dróżdż (Metalika Recycling Kolejarz Rawicz) - 13+2 (2*,3,3,2*,3)

Komplet punktów, nawet ten "płatny", to zawsze duży wyczyn. Jednak komplet punktów w meczu przeciwko dominującemu liderowi rozgrywek to niesamowita sprawa. Dróżdż pokazuje, że stać go na wiele. Dostanie w końcu szansę w eWinner 1. Lidze?

Tomas H. Jonasson (Optibet Lokomotiv Daugavpils) - 14 (3,3,3,2,3)

Stary, ale jary można by rzec o Tomasie Jonassonie. Były uczestnik cyklu Grand Prix wrócił niemal z emerytury, a i tak rządzi i dzieli na drugoligowych torach. Jest obecnie dziesiątym najskuteczniejszym zawodnikiem w ligi. Nic tylko chwalić!

Dimitri Berge (Trans MF Landshut Devils) - 14 (3,3,2,3,3)

Decyzja o przenosinach do Landshut była strzałem w dziesiątkę dla obu stron. Berge jest drugim najskuteczniejszym zawodnikiem ligi - to mówi samo za siebie.

Patrick Hansen (Arged Malesa Ostrów Wielkopolski) - 13 (3,3,2,2,3)

Duńczyk kolejny raz udowadnia, że słowa o tym, że chce być najlepszym zawodnikiem U24 nie były tylko słowami. W tym momencie jest trzynastym najskuteczniejszym zawodnikiem ligi, a drugim najlepszym z zawodników ostrowskiej drużyny. W meczu przeciwko ROW-owi był najskuteczniejszym żużlowcem.

Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 12+1 (3,1,2*,3,3)

Powoli zaczyna brakować określeń i komplementów dla postawy Przyjemskiego w debiutanckim sezonie. Fakt, faktem, że w ostatnim bydgoszczanie mierzyli się z Unią Tarnów, czyli najsłabszą drużyną w lidze. Faktem jest jednak też to, że Przyjemski ma w tym momencie lepszą średnią od, np. Grzegorza Zengoty, Petera Kildemanda, czy Norberta Kościucha. W debiutanckim sezonie!

Piotr Gryszpiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) - 6+2 (2*,2,2*)

Wybór być może odrobinę zaskakujący, bo byli juniorzy, którzy w miniony weekend zapunktowali lepiej niż wychowanek pilskiej Polonii. To jednak Gryszpiński trzykrotnie przywiózł podwójne zwycięstwo, w tym jedno przeciwko znakomitej parze Aforti Startu Fajfer-Kildemand.

Piotr Kaczorek