Żużel. Siedmiu wspaniałych weekendu. Francuz dał finał niemieckiej drużynie w polskiej lidze

Bartosz Zmarzlik (Moje Bermudy Stal Gorzów) - 18 (3,3,3,3,3,3)

Choć cała drużyna Stali nie dała kibicom Stali powodów do radości, dwukrotny indywidualny mistrz świata dał im dwa. Pierwszy - w przegranym półfinale zdobył komplet 18 "oczek" i był nieuchwytny dla rywali. Drugi - ogłosił pozostanie w Stali na kolejny rok.

Dimitri Berge (Trans MF Landshut Devils - 15 (3,3,3,3,3)

Francuz po raz kolejny udowodnił, że decyzja o pozyskaniu go z Polonii Bydgoszcz była ze wszech miar słuszna. W półfinałowym spotkaniu przeciwko rawickiemu Kolejarzowi był bezbłędny i walnie przyczynił się do trzydziestopunktowej zaliczki niemieckiej drużyny.

Mateusz Szczepaniak (Cellfast Wilki Krosno) - 13+1 (3,3,2*,3,2)

Jeśli komuś w Krośnie będą chcieli stawiać pomnik za wprowadzenie drużyny do finału ligi, to będzie to właśnie wychowanek ostrowskiego klubu. Przy Musielaku wjeżdżającym w taśmę, nieprzesadnie szybkim Lebiediewie, Szczepaniak wziął odpowiedzialność za wynik na swoje barki i jako jedyny zdobył dwucyfrówkę.

Reklama

Mikkel Michelsen (Motor Lublin) - 12 (2,2,3,3,2)

Najlepszy zawodnik Motoru Lublin udowodnił w Gorzowie, że statystyki nie kłamią i ten tytuł mu się faktycznie należy. Mistrz Europy był liderem swojej drużyny i ku uciesze fanów, dzień po półfinale, ogłoszono jego pozostanie w drużynie.

Oleg Michaiłow (Optibet Lokomotiv Daugavpils) - 16 (2,3,3,3,2,3)

Choć nie można powiedzieć, że mieliśmy w Dyneburgu one man show, to już określenie two men show jest całkowicie słuszne. Jednym z dwójki głównych aktorów poniedziałkowego widowiska był Oleg Michaiłow, który okazał się być najlepszym zawodnikiem U24 tego weekendu. Łotysz zdobył 16 punktów w półfinałowym starciu przeciwko Kolejarzowi Opole, co stanowiło 37% dorobku całej drużyny.

Mateusz Świdnicki (OK Bedmet Kolejarz Opole) - 15 (3,3,3,3,3)

Drugim z aktorów poniedziałkowego widowiska na Łotwie był Mateusz Świdnicki. Żużlowiec Eltrox Włókniarza Częstochowa, startujący jako gość w barwach OK Bedmet Kolejarza Opole, zdobył w półfinałowym spotkaniu czysty komplet punktów i w zasadzie tylko dzięki niemu opolanie mają zaliczkę przed rewanżem.

Jakub Krawczyk (Arged Malesa Ostrów Wielkopolski) - 7+1 (3,3,1*,0)

Nieoczekiwany bohater Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. Jakub Krawczyk błysnął w Rybniku i wygrał w dwóch swoich biegach. Choć na przestrzeni całego sezonu najskuteczniejszym ostrowskim juniorem jest Sebastian Szostak, to warto pamiętać, że w Ostrowie jest jeszcze kilku równie utalentowanych żużlowców. Wśród nich właśnie Krawczyk.