Żużel. Siedmiu wspaniałych weekendu. Cały sezon cieniował. Teraz włączył szósty bieg i da im medal?

Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) - 14 (3,3,3,2,3)

Wychowanek leszczyńskiej Unii włączył już tryb "play-off". W Zielonej Górze został pokonany tylko raz - przez Maxa Fricke’a w biegu trzynastym. Pawlicki wyglądał dużo lepiej, niż w poprzednich spotkaniach. Powstaje jednak pytanie - czy utrzyma te formę do play-offów?

Rune Holta (ROW Rybnik) - 14 (3,3,2,3,3)

Norweg z polskim paszportem pojechał w meczu ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk tak, jak nas wszystkich do tego przyzwyczaił. Czwarty najlepszy zawodnik ligi cztery biegi wygrał, w jednym przyjechał drugi. Pozostaje tylko gratulować!

Dimitri Berge (Trans MF Landshut Devils) - 14 (3,3,2,3,3)

Strzałem w dziesiątkę okazały się przenosiny z Bydgoszczy do niemieckiego Landshut. Francuz w barwach Abramczyk Polonii pewnie by nie wystartował, a tak ma okazje do startów i to jakich! Berge to obecnie drugi najskuteczniejszy zawodnik w lidze i udowodnił to w meczu w Wittstock, choć oczywiście rywal nie był najwyższych lotów.

Reklama

Kai Huckenbeck (Trans MF Landshut Devils) - 13+2 (3,3,3,2*,2*)

Niemiec podobnie jak Francuz. Zdecydował się na starty w 2. Lidze Żużlowej i pewnie jest z tego zadowolony. Huckenbeck to drugi najlepszy zawodnik drużyny, trzeci najlepszy zawodnik w lidze. W wyższej klasie rozgrywkowej miałby pewnie problemy z regularną jazdą, a tak jest gwiazdą!

Frederik Jakobsen (Aforti Start Gniezno) - 11 (1,1,3,3,3)

Choć Duńczyk zaczął słabo, ostatecznie i tak okazał się naskuteczniejszym zawodnikiem U24 tego weekendu. Po dwóch nieudanych startach wygrywał. Jego wynik wyrównał co prawda jego rodak, Patrick Hansen, ale potrzebował.

Dawid Rempała (Unia Tarnów) - 10+1 (3,2*,3,2)

Choć kibice tarnowskiej Unii nie liczyli, że Rempała będzie jednym z liderów z drużyny, jego występ w niedzielę był z pewnością miłym dlań obrazkiem. Zdobył niemal komplet, ale najważniejsza była sama wygrana na pożegnanie z kibicami w Tarnowie.

Norick Bloedorn (Trans MF Landshut Devils) - 10 (3,1,3,3)

Kandydatów na tę pozycję było kilku, ale ostatecznie to Niemca wybraliśmy drugim najlepszym juniorem weekendu. Co prawda rywalizował z Wolfe Wittstock, ale i tak warto docenić kunszt tego żużlowca, o którego mają już pytać nawet zespoły ekstraligowe.