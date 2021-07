Żużel. SGB Premiership. W Ipswich nieprędko zatęsknią za Crumpem. Wiedźmy znów wygrały

Starcia drużyn z pierwszej czwórki ligowej tabeli od zawsze budzą ogromne emocje. Nie inaczej było w czwartkowy wieczór w Wielkiej Brytanii, kiedy to naprzeciw siebie stanęli Ipswich Witches oraz Belle Vue Aces. Mecz na szczycie nie zawiódł i o jego rozstrzygnięciu zadecydował dopiero ostatni wyścig.

Craig Cook wrócił do żywych

Więcej zimnej krwi w drugiej połowie starcia zachowali miejscowi, którzy najpierw dzięki dwóm podwójnym zwycięstwom w gonitwach 12 i 13 zbudowali solidną, ośmiopunktową przewagę, a następnie utrzymali się na prowadzeniu do samego końca. Ogromna w tym zasługa niepokonanego Craiga Cooka. Były uczestnik cyklu Grand Prix odnalazł chyba odpowiednią formę, ponieważ za nim absolutnie najlepszy mecz w tegorocznym sezonie SGB Premiership.

Dla triumfatorów solidnie punktował również jeżdżący na pozycji gościa Sam Masters. 30-latek co prawda kilkakrotnie oglądał plecy rywali, ale 10 "oczek" z bonusem można uznać za naprawdę świetny rezultat. Nie da się ukryć faktu, iż to właśnie australijsko-brytyjski duet poprowadził "Wiedźmy" do arcyważnego zwycięstwa. Ba, obaj zasłużenie wystąpili zresztą w piętnastej gonitwie i pokonali w niej przeciwników w stosunku 4:2.

Ogromny pech mistrza kraju

U przyjezdnych świetne zawody odjechał przede wszystkim Brady Kurtz. Rodak Sama Mastersa aż sześciokrotnie pojawił się na torze i jako jedyny z gości uzbierał na swoim koncie dwucyfrowy dorobek punktowy. Kroku próbowali dotrzymywać mu bracia Worrall i Daniel Bewley, lecz bezskutecznie.

Czwartkowy mecz niemiło będzie wspominał Charles Wright. Indywidualny mistrz Wielkiej Brytanii z sezonu 2019 w swoim pierwszym wyścigu brał udział w groźnie wyglądającym upadku, po którym już więcej nie pojawił się na torze. Kibice "Asów" z pewnością mają nadzieje, że zakończy się tylko na siniakach, bowiem 32-latek to ważne ogniwo drużyny.

IPSWICH 48: Sam Masters 10+1, Anders Rowe ZZ, Danny King 5+1, Jake Allen 8+1, Craig Cook 15, Drew Kemp 1, Paul Starke 9+1

BELLE VUE 42: Brady Kurtz 13, Richie Worrall 6+3, Steve Worrall 8+1, Charles Wright 0, Daniel Bewley 7+1, Tom Brennan 5, Jye Etheridge 3+1

