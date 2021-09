Żużel. SGB Premiership. Twierdza Wolverhampton prędko się nie odbuduje. Peterborough bliżej finału

Wojciech Kulak Żużel

W pierwszym półfinale SGB Premiership kibice dostali na tacy właściwie wszystko, co w żużlu możliwe – począwszy od bardzo trudnego toru, a kończąc na emocjach do samego końca i dwóch zawodnikach zastępowanych w szeregach Peterborough Panthers. Ostatecznie to osłabieni przyjezdni wywieźli z Wolverhampton zwycięstwo i do domu udali się z dwupunktową zaliczką.

