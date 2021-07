Żużel. SGB Premiership. Po co im Crump, skoro mają Paula Starke’a? Słaby Holder

King’s Lynn Stars - Ipswich Witches

Wiedźmy przystępowały do spotkania osłabione brakiem Jasona Crumpa. Legenda australijskiego speedwaya co prawda zdążyła już wrócić na tor po fatalnym wypadku w Wolverhampton (skutkującym złamaniem aż 8 żeber), jednak stan zdrowia 3-krotnego indywidualnego mistrza świata wciąż daleki jest od idealnego.

Nie przeszkodziło to gościom w odniesieniu niespodziewanego zwycięstwa w King’s Lynn. Do wyjazdowej wygranej poprowadził ich Paul Starke - zdobywca 14 punktów i 2 bonusów w 7 startach. To najlepszy występ tego 30-latka w zawodowej karierze. Gwiazdy broniły się dzielnie, jednak dobra dyspozycja - kojarzącemu się Polakom przede wszystkim z jazdy w barwach Kolejarza Opole - Richarda Lawsona i występującego na prawach gościa Scotta Nichollsa okazała się niewystarczającym orężem.

KING’S LYNN 42: Thomas Jorgensen 8, Scott Nicholls 10+1, Cameron Heeps 1+1, Lewis Kerr 7, Richard Lawson 12, Ricky Wells 3, Connor Mountain 1.

IPSWICH 48: Steve Worrall 5+1, Anders Rowe 1, Danny King 11, Jake Allen 1, Craig Cook 12+1, Drew Kemp 4+2, Paul Starke 14+2.

[wyniki za ipswichwitches.co]

Wolverhampton Wolves - Sheffield Tigers

Na Ladbroke Stadium obyło się bez niespodzianek - Wilki pokonały Tygrysy 48:42. Jednym z liderów gospodarzy był Luke Becker, który z uwagi na kolizję terminów musiał tego dnia zrezygnować z reprezentowania Orła Łódź w Rybniku.

Gościom z Sheffield do sukcesu zabrakło dobrej dyspozycji Jacka Holdera. Największa gwiazda SGB Premiership zdobyła w poniedziałek zaledwie 7 punktów. Zawodnik eWinner Apatora Toruń nie wygrał żadnego wyścigu, a wjeżdżając na metę oglądał plecy takich tuzów czarnego sportu jak Ryan Douglas czy Rory Schlein. Braki poczynione przez niego starał się łatać jego starszy rodak - Troy Batchelor, jednak ostatecznie triumfował trzeci z Australijczyków - lider Tygrysów Sam Masters.

WOLVERHAMPTON 48: Sam Masters 10+1, Luke Becker 8+2, Rory Schlein 8, Ryan Douglas 7+1, Nick Morris 6+1, Broc Nicol 6, Leon Flint 3.

SHEFFIELD 42: Troy Batchelor 11+1, Adam Ellis 7+1, Jack Holder 7, Kyle Howarth 6, Justin Sedgmen 5, Tom Brennan 4+3, James Wright 2.

[wyniki za sheffield-speedway.com]