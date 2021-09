Żużel. SGB Premiership. „Czerwona latarnia” urwała punkty Holderowi i spółce

Trwa dobra passa King’s Lynn Stars. "Czerwona latarnia" ligi po raz kolejny zaskoczyła pół Wielkiej Brytanii i po niedawnym remisie z dominatorem rozgrywek - Wolverhampton Wolves tym razem podopieczni Petera Schroecka omal nie pokonali Sheffield Tigers na czele z Jackiem Holderem, czy aktualnym indywidualnym mistrzem kraju - Adamem Ellisem.

Wilk syty i owca cała

"Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna", rzekł niegdyś były premier Leszek Miller. Idealnie w jego słowa wpasowała się postawa "Gwiazd" w czwartkowy wieczór. Starcie zaczęło się bowiem od totalnej dominacji gości. Przyjezdni stale powiększali swoją przewagę i po siódmym wyścigu wynosiła ona aż osiem punktów. Wówczas nic nie wskazywało na nagły zwrot akcji.

A jednak, w drugiej połowie spotkania to gospodarze dość sensacyjnie zaczęli przejmować inicjatywę i z wyścigu na wyścig, kawałek po kawałku niwelowali stratę do lepiej prezentującego się w tym sezonie rywala. Miejscowi w końcu dopięli swego w czternastej odsłonie dnia i doprowadzili do remisu. Co niektórzy optymiści liczyli na pójście za ciosem i triumf w decydującej gonitwie, lecz indywidualne zwycięstwo Josha Pickeringa uratowało ekipę z Sheffield, która nie wróci do domu z pustymi rękami.

Sheffield ma swojego Zmarzlika i Vaculika

Z podziału punktów zdecydowanie bardziej powinni cieszyć się kibice gości, gdyż w końcówce momentami nie było mocnych na gospodarzy. Dwie potężne cegiełki do połowicznego sukcesu "Tygrysów" dołożyli Jack Holder oraz Josh Pickering. Obaj Australijczycy łącznie zdobyli aż 25 punktów co stanowi grubo powyżej 50 procent "oczek" całego zespołu. Fenomenalny duet śmiało możemy porównać więc do Bartosza Zmarzlika i Martina Vaculika. Polak ze Słowakiem także nieraz ratowali Moje Bermudy Stal z opresji w dokładnie takim samym stylu.

U gospodarzy fruwał Lewis Kerr. Jeden z najlepszych brytyjskich zawodników otarł się o komplet punktów. Ba, "zabrali" mu go fenomenalnie spisujący się dziś żużlowcy z Antypodów. Kroku 31-latkowi dzielnie dotrzymywał jeżdżący jako gość Michael Palm Toft.

KING’S LYNN 45: Michael Palm Toft 9+2, Ben Barker 6, Erik Riss 2+1, Lewis Kerr 15, Thomas Jorgensen 5+1, Connor Mountain 2+1, Kasper Andersen 6+1

SHEFFIELD 45: Jack Holder 12, Troy Batchelor 5+1, Kyle Howarth 2, Josh Pickering 13, Adam Ellis 8, Danyon Hume 4, Jack Thomas 1