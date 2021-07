Żużel. SGB Premiership. Brytyjskie derby autostrady dla Peterborough Panthers. Gwiazda ligi w szpitalu

King’s Lynn Stars - Peterborough Panthers

Weterani z Peterborough nie zwalniają tempa. Liderzy SGB Premiership kroczą ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa, a ich najnowszym pokonanym rywalem są żużlowcy King’s Lynn Stars. W czwartkowy wieczór główni aktorzy jechali o coś więcej niż cenne punkty do tabeli. Na Wyspach starcie pomiędzy tymi dwoma zespołami nazywane jest bowiem derbami A47. To właśnie ta droga łączy King’s Lynn i Peterborough.

Przyjezdnych do arcyważnego triumfu poprowadzili dobrze znani w swojej ojczyźnie Scott Nicholls oraz Chris Harris. Każdy z nich łącznie z bonusami uzbierał po 12 punktów. Tradycyjnie kroku nie ustępował im między innymi Ulrich Oestergaard, czy Bjarne Pedersen. Nie da się ukryć, że zwyciężyła drużyna bardziej kompletna, ponieważ ze strony gospodarzy jedyną dwucyfrówką popisał się Richard Lawson.

"Gwiazdy" mogą mówić o sporym pechu, gdyż w drugim swoim starcie fatalnie wyglądający upadek zanotował Rory Schlein. Australijczyk po całym zdarzeniu został momentalnie przetransportowany do szpitala, gdzie aktualnie przechodzi badania.

KING’S LYNN 36: Rory Schlein 1+1, Erik Riss 5, Cameron Heeps 6, Lewis Kerr 9+1, Richard Lawson 16, Ricky Wells 2, Connor Mountain 2

PETERBOROUGH 54: Bjarne Pedersen 10, Hans Andersen 5+1, Michael Palm Toft 8+1, Scott Nicholls 11+1, Chris Harris 9+3, Jordan Palin 2, Ulrich Oestergaard 9+2

Sheffield Tigers - Belle Vue Aces

W drugim czwartkowym spotkaniu kibice byli świadkami dużo większych emocji. Po thrillerze Sheffield Tigers ostatecznie pokonali gości z Manchesteru różnicą dwóch punktów. Co ciekawe, losy meczu rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim wyścigu. "Tygrysom" triumf w całej potyczce zapewnił wówczas Jack Holder. Australijczyk pokazał plecy pozostałym rywalom, ratując przy okazji biegowy remis.

To właśnie wcześniej wspominany zawodnik rodem z Antypodów poprowadził miejscowych do arcyważnego zwycięstwa. Niewiele brakowało, a 25-latek uzyskałby nawet komplet punktów. Na przeszkodzie stanęła mu jednak awaria motocykla w gonitwie numer trzynaście. Wśród reprezentantów Belle Vue Aces na pochwałę zasługuje Daniel Bewley. Brytyjczyk wciąż imponuje kapitalną formą i nie zamierza spuszczać z tonu.

SHEFFIELD 46: Troy Batchelor 7, Kyle Howarth 6, Adam Ellis 10, Justin Sedgmen 4, Jack Holder 12, James Wright 3, Anders Rowe 4+2

BELLE VUE 44: Brady Kurtz 8+1, Richie Worrall 6+1, Steve Worrall 6+1, Charles Wright 8+2, Daniel Bewley 10+1, Tom Brennan 5+1, Jye Etheridge 1+1

