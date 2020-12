Peter Ljung zamienił w listopadzie Unię Tarnów na Cellfast Wilki Krosno. Michał Finfa, który doradzał Wilkom w transferach, mówi że Szwed może być gwiazdą, choć sezon 2020 miał przeciętny. Zdaniem Finfy w Krośnie będzie inaczej, bo statystyki pokazują, że Ljungowi przestał pasować tarnowski tor. Prawda jest bardziej złożona.

Gdyby spojrzeć na wyniki, to faktycznie można by wysnuć wniosek, że Peterowi Ljungowi przestał leżeć tarnowski tor, więc przenosiny z Unii do Cellfast Wilków wyjdą mu na dobre, a klub z Krosna zyska gwiazdę. Jednak kłopoty Ljunga w sezonie 2020 to bardziej złożony problem, ale po kolei.

Na początku problemem Ljunga była rozłąka z rodziną. Przez prawie 5 tygodni Szwed był w Polsce zupełnie sam. Miał w tym czasie co robić, bo jak wyliczono w Unii, zaliczył 11 imprez w 25 dni. Jednak brak żony i dzieci u boku mocno mu dokuczał.

Kiedy już rodzina zaczęła przyjeżdżać do Polski, a on zaczął częściej podróżować do Szwecji (początkowo nie chciał ryzykować częstych wizyt w związku z koronawirusem i związanymi z tym ligowymi obostrzeniami), to wtedy zwalił mu się na głowę kolejny kłopot. Silniki po dużej liczbie spotkań zaczęły wymagać serwisów, a tymczasem jego tuner Joachim Kugelmann zawiesił działalność. W Niemczech nie jeździli, nie miał roboty, więc zajął się czymś innym.

Problem z silnikami miał Szwed już do końca rozgrywek. Żonglował nimi na potęgę, w jednym meczu potrafił dokonać kilku zmian. A wiadomo, że jak jest problem sprzętowy, to ciężko wyjść na prostą. Dlatego jeździł w kratkę. Pech chciał, że w Tarnowie przytrafiały mu się gorsze występy niż na wyjazdach.

Wpływ na formę Szweda w tym roku miał też straszliwy karambol w rodzimej lidze, gdzie w jednym z meczów przeleciał przez bandę i uderzył w słup. Skończyło się na strachu i mocnych potłuczeniach, ale upadek musiał zrobić na nim wrażenie. Na dokładkę to wszystko stało się na oczach żony, która była wtedy na stadionie i pierwsza pobiegła do leżącego męża.

Co do kwestii tarnowskiego toru, to w porównaniu z sezonem 2019 delikatnie się on zmienił. Na koniec ubiegłego roku dosypano nawierzchni, żeby zlikwidować tworzące się koleiny. Być może ta nowa mieszanka też w jakiś sposób utrudniała robotę Szwedowi. Jak się zmienia nawierzchnia, to wypróbowane ustawienia idą do kosza i trzeba szukać nowych. Może Ljung, także z powodu problemów sprzętowych, nie potrafił ich znaleźć. Jakby nie spojrzeć przenosiny do Krosna po pechowym roku mogą mu faktycznie pomóc.