W czeskich Pardubicach odbył się finał eliminacji do tegorocznej edycji indywidualnych mistrzostw Europy – SEC. Zawody wygrał Daniel Bewley, a awans do cyklu wywalczyli także: Patryk Dudek, Andrzej Lebiediew, Siergiej Łogaczow, a po barażu z Timo Lahtim także Patrick Hansen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Wilki liderem. Miesiąc po laniu w Rybniku INTERIA.TV

Reklama

Piątka najlepszych zawodników pardubickiej batalii dołączyła do Roberta Lamberta, Mikkela Michelsena, Leona Madsena, Bartosza Smektały i Nickiego Pedersena, którzy udział w tegorocznej edycji zapewnili sobie uplasowaniem się w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej SEC w minionym sezonie. Wyjątkiem jest ten ostatni, który udział w zeszłorocznych mistrzostwach Europy zakończył na szóstej pozycji, ale wskoczył do stawki w miejsce piątego Grigorija Łaguty. Rosjanin zrezygnował z walki o europejski czempionat.

Reklama

Postawa kapitana lubelskiego Motoru wydaje się o tyle dziwna, że stawką rywalizacji w SEC jest nie tylko prestiżowy tytuł najlepszego żużlowca na Starym Kontynencie, ale także przepustka do stawki przyszłorocznej edycji cyklu Grand Prix. To właśnie poprzez zwycięstwo w turnieju organizowanym przez toruńską firmę One Sport do elitarnego grona zawodników walczących o mistrzostwo świata dołączy w tym sezonie Robert Lambert - aktualny mistrz Europy.

Dudek z powrotem do Grand Prix?

W 2021 roku podobną szansę może otrzymać Patryk Dudek. Zielonogórzanin ciągnie co prawda za uszy słaby ostatnio Marwis.pl Falubaz, ale na każdym kroku powtarza, że wypadnięcie ze stawki Grand Prix wcale nie podziałało na niego nakręcająco. Uważa, że tylko regularnie ścigając się z najlepszymi jest w stanie wejść na najwyższy poziom swych umiejętności. Wywalczając sobie udział w tegorocznej edycji SEC 29-latek z miejsca stał się jednym z faworytów do zwycięstwa. Kto wie? Może jego rozłąka z indywidualnymi mistrzostwami świata będzie trwać tylko sezon?

Niestety, podobna sztuka nie udała się drugiemu z Polaków biorących udział w pardubickich zawodach. Jakub Jamróg zdobył 7 punktów i uplasował się w środku stawki. Do udziału w barażowym biegu o przepustkę do SEC zabrakło mu 3 oczek. Zawodnik Zdunek Wybrzeża Gdańsk swoją sytuację znacznie skomplikował już w pierwszej serii startów, gdy pozbawił się szans na udane otwarcie rywalizacji wjeżdżając w taśmę.

5 ostatnich miejsc w stawce tegorocznej edycji SEC zostanie uzupełnione przez organizatorów, którzy wkrótce rozdadzą stałe dzikie karty. Tegoroczna walka o mistrzostwo Europy rozpocznie się 12 czerwca na torze w Bydgoszczy. Następnie rywalizacja przeniesie się do niemieckiego Guestrow, a stamtąd do Gdańska. Ostateczne rozstrzygnięcia nastąpią 10 lipca przy Gliwickiej 72 w Rybniku.

Klasyfikacja końcowa:



1. Patryk Dudek (Polska) - 12 (2,2,3,2,3) + 3 w barażu - awans do SEC

2. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 12 (3,3,1,2,3) + w barażu - awans do SEC

3. Siergiej Łogaczow (Rosja) - 11 (2,3,2,3,1) + 3 w barażu - awans do SEC

4. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 11 (0,3,3,3,2) + 2 w barażu - awans do SEC

5. Patrick Hansen (Dania) - 10 (3,1,2,2,2) + 3 w barażu - awans do SEC

6. Timo Lahti (Finlandia) - 10 (3,3,1,0,3) + d w barażu

6. Patrick Hansen (Dania) - 10 (3,1,2,2,2)

7. Wadim Tarasienko (Rosja) - 9 (1,1,3,1,3)

8. Jacob Thorssell (Szwecja) - 8 (3,0,3,1,1)

9. Pontus Aspgren (Szwecja) - 8 (1,2,2,1,2)

10. Jakub Jamróg (Polska) - 7 (t,1,2,3,1)

11. David Bellego (Francja) - 7 (1,2,1,3,0)

12. Nicolas Covatti (Włochy) - 6 (2,0,0,2,2)

13. Erik Riss (Niemcy) - 4 (2,0,0,1,1)

14. Aleksander Łoktajew (Ukraina) - 3 (w,2,1,0,0)

15. Josef Franc (Czechy) - 1 (0,1,0,0,d)

16. Eduard Krcmar - 1 (1)

17. Matic Ivacic (Słowenia) - 0 (0,0,0,0,0)

18. Hynek Stichauer (Czechy) NS

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź