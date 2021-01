Żużel. Sami swoi w Cellfast Wilkach. Kibice się cieszą. Marzy im się jeszcze powrót Grygolca

- Brawo. Komu, jak nie ludziom z Krosna będzie zależało na wyniku. Oddadzą serce – kibice Cellfast Wilków nie kryją zachwytu po przedstawieniu nowego duetu szkoleniowego Michał Finfa, Ireneusz Kwieciński. – To są lokalsi, a to ważne – podkreślają fani.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka Kontra Ostafińskiego i Hynka. Doyle nie musi jeździć w Polsce. Wideo Polsat Sport

Cellfast Wilki Krosno 1 stycznia zaprezentowały duet, który poprowadzi w sezonie 2021. Menedżer Michał Finfa i trener Ireneusz Kwieciński, jeśli zważymy na to, co ludzie piszą w mediach społecznościowych, to był strzał w dziesiątkę prezesa Grzegorza Leśniaka. - Fajnie, że pogłoski okazały się faktem - pisze Piotr, a ktoś inny dodaje: - Odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach.

Reklama

Zdaniem sympatyków postawienie na Finfę i Kwiecińskiego ma o tyle sens, że są z Krosna, że oddadzą dla tego klubu serce. - I duszę. Tego możemy być pewni - piszą kibice, nie kryjąc podziwu, że ich marzenia się urzeczywistniły, bo przecież możliwe przyjście Finfy było tematem, który rozgrzewał ich co najmniej od miesiąca, kiedy okazało się, że to on polecił kilku zawodników (Mateusz Szczepaniak, Daniel Jeleniewski) do drużyny budowanej na sezon 2021.

Ludzie mają nadzieję, że to nie koniec powrotów do Krosna, że klub jeszcze bardziej uchwyci się korzeni. Teraz na tapecie jest temat powrotu Aleksandra Grygolca. Młody zawodnik jest juniorem Orła Łodź. Wilki go oczywiście chcą, ale temat nie jest łatwy. Orzeł potrzebuje Grygolca. Z drugiej strony z niewolnika nie ma pracownika, więc może strony osiągną porozumienie.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Michał Finfa z lewej. W środku sędzia Michał Sasień / Rafał Włosek / Newspix

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii! ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij. Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!