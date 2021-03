​Żużel. Ruszyła licytacja kombinezonu Zdunek Wybrzeża. Całkowity dochód zostanie przekazany na leczenie Niny Słupskiej

Zdunek Wybrzeże Gdańsk przekazało na licytację kombinezon na sezon 2021. Całkowity dochód zostanie przekazany na leczenie Niny Słupskiej, bratanicy znanego polskiego sędziego Pawła Słupskiego. Właśnie ruszyła licytacja. Liczy się każda złotówka.

- Mówi się, że życie i zdrowie jest bezcenne. Nie jest to prawda. Cena to ponad 9 milionów złotych. Tyle kosztuje najdroższy lek świata. Lek, który może uratować Ninę - napisał w listopadzie znany polski sędzia żużlowy Paweł Słupski. Jego bratanica - niespełna dwuletnia Nina (urodziła się 1 maja 2019 roku) - choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Dziewczynka potrzebuje terapii genowej, która niestety nie jest refundowana. Rodzina Niny rozpoczęła walkę z czasem.

Dziewczynka może przyjąć terapię tylko do momentu, w którym jej waga nie przekroczy 13,5 kilograma. Zastosowanie tego rodzaju leczenie w późniejszym okresie nie będzie już możliwe. Potrzebne jest aż 9 milionów. Do tej pory uzbierano nieco ponad 25 procent tej kwoty. Liczy się każda złotówka, dlatego ludzie ze środowiska włączyli się do akcji - kluby, zawodnicy oraz sędziowie przeznaczają na licytację pewne przedmioty. Ambasadorką została aktorka Katarzyna Bujakiewicz. Więcej informacji o akcji.

Właśnie ruszyła licytacja kombinezonu Zdunek Wybrzeża na sezon 2021. Klub znad morza po raz kolejny włączył się do akcji charytatywnej. - Jestem człowiekiem wrażliwym na krzywdę ludzką, a tym bardziej jeśli dzieje się ona dzieciom, którzy potrzebują pomocy, a od Państwa jej nie dostają. Nawet jakbym nie miał dla siebie, to ostatnią złotówkę przenaczę na chore dziecko. Uważam, że trzeba pomagać. Mamy taką możliwość - mówił nam w lutym Łukasz Bojarski z firmy Golden Panther Race Wear, która współpracuje w gdańszczanami.

Link do licytacji kombinezonu TUTAJ

