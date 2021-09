Żużel. Ruszają IMŚJ. Polacy potwierdzą, że to ich podwórko?

IMŚJ to impreza, na którą Polacy szczególnie mogą się nastawiać. Nic dziwnego, gdyż młodzi zawodnicy rozpieścili kibiców licznymi sukcesami. Polscy zawodnicy zrobili sobie z mistrzostw maszynkę do zdobywania medali. Polska zdecydowanie przewodzi w klasyfikacji medalowej z dorobkiem 35 krążków. Drugi rezultat ma Wielka Brytania (21 medali). W liczbie mistrzostw różnica jest jeszcze bardziej wyraźna. Za Polską (14) plasują się Australia i Dania z wynikiem 7 tytułów.

Te liczby nie oddają w pełni, jak Polacy zdominowali rozgrywki. Nieprzerwanie od 2010 roku przynajmniej jeden polski żużlowiec skończył rywalizację w czołowej trójce. Dwukrotnie - w 2013 i 2019 roku wszystkie medale zgarnęli "biało-czerwoni". Od 1996 roku Polak nie stał na podium mistrzostw jedynie trzy razy - w 1999, 2008 i 2009 roku. Po tytuły sięgali najwięksi: Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, czy Jarosław Hampel. Mistrzami byli jednak też Karol Ząbik i Robert Miśkowiak, którzy nie przekuli sukcesu w wielką karierę.

Reklama

Czas podtrzymać passę

Wniosek nasuwa się sam - IMŚJ to nasz folwark. Co bardziej zgryźliwi powiedzą, że to międzynarodowe mistrzostwa Polski juniorów. Do tegorocznej edycji każdy kibic podchodzi z dużym apetytem. Polska reprezentacja jest bardzo silna. Jakub Miśkowiak i Wiktor Lampart to zawodnicy z czołówki PGE Ekstraligi. Obaj wielokrotnie przywozili kluczowe punkty dla swoich drużyn. O Mateuszu Świdnickim zapominać nie można, gdyż i on pokazywał się z bardzo dobrej strony.

Apetyty dodatkowo rozbudza fakt, że Polacy nie mają w tym roku wielkiego rywala. Na kilku żużlowców warto oczywiście zwrócić szczególną uwagę. Duże szanse na mistrzostwo mają Jan Kvech, Mads Hansen oraz Francis Gusts. Nie są to jednak nazwiska zwalające z nóg. Wspomniani żużlowcy pokazali spory potencjał, lecz nikt nie wybił się ponad pewien poziom. Kvech odblokował się dopiero w eWinner 1. Lidze, a Gusts i Hansen zdobywają punkty w 2. Lidze Żużlowej.

Zaczynamy już w sobotę

Największym przeciwnikiem Polaków może okazać się presja. Oczekiwania są duże, a warunki do osiągnięcia sukcesu sprzyjające. Pozostaje jedynie wszystko odpowiednio rozegrać w głowie i już w pierwszych zawodach w Stralsund pokazać, kto będzie rozdawał karty. Rywalizacja w Niemczech rozpocznie się w sobotę o godzinie 19:00. Kolejne zawody zostaną rozegrane 25 września w Krośnie. Nowego mistrza świata juniorów poznamy z kolei 1 października w Pardubicach.

Stawka IMŚJ 2021:

1. Jan Kvech (Czechy)

2. Steven Goret (Francja)

3. Mateusz Świdnicki (Polska)

4. Mads Hansen (Dania)

5. Lukas Baumann (Niemcy)

6. Mark Karion (Rosja)

7. Ernests Matjusonoks (Łotwa)

8. Jonas Seifert-Salk (Dania)

9. Matthew Gilmore (Australia)

10. Marko Lewiszyn (Ukraina)

11. Wiktor Lampart (Polska)

12. Alexander Woentin (Szwecja)

13. Francis Gusts (Łotwa)

14. Daniił Kołodinski (Łotwa)

15. Jakub Miśkowiak (Polska)