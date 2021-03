Po niemal pół roku zimowej przerwy, żużel powraca! W poniedziałek, 29 marca, odbędą się pierwsze w tym roku oficjalne zawody. Sezon zainauguruje, po dziewięciu latach przerwy, Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Unia rozjedzie Stal na inaugurację. Wideo INTERIA.TV

Historia turnieju sięga roku 1951, kiedy to odbyło się Criterium Asów, pierwowzór późniejszego Kryterium. Impreza odbyła się dziesięciokrotnie, a na liście medalistów znaleźli się tacy zawodnicy, jak Florian Kapała, Mieczysław Połukard, Marian Kaiser, Stanisław Tkocz, Henryk Żyto, czy Marian Rose.

Reklama

Po roku 1960 turniej przestano organizować, ale powrócił on w 1982 roku z inicjatywy redakcji Gazety Pomorskiej. Już nie Criterium, a Kryterium odbyło się 31 razy. Na liście zwycięzców najczęściej pojawia się Tomasz Gollob, który na najwyższym stopniu podium stawał czternastokrotnie. Co ciekawe, dziesięć z czternastu wiktorii odniósł z kompletem zwycięstw.

Ostatnia edycja zawodów odbyła się w 2012 roku. W tamtych zawodach zwyciężył Darcy Ward. Reprezentujący wówczas barwy toruńskiego Unibaxu Australijczyk, w biegu barażowym pokonał Macieja Janowskiego, ówczesnego reprezentanta tarnowskiej Unii. Na najniższym stopniu podium stanął przedstawiciel miejscowej Polonii, Robert Kościecha.

W 2013 roku impreza nie odbyła się ze względu na przedłużającą się zimę, a w kolejnych latach problemy bydgoskiej Polonii przełożyły się na brak kontynuacji tradycyjnych zawodów. Teraz sytuacja klubu z Bydgoszczy jest lepsza, dlatego miejscowa Abramczyk Polonia wraz z firmą One Sport powraca do organizacji legendarnej imprezy. Co warte zaznaczenia, zawody będą transmitowane na antenie TVP Sport. Start zaplanowano na poniedziałek 29 marca, na godzinę 18:00.

Lista startowa zawodów:

1. Mikkel Michelsen (Motor Lublin)

2. Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław)

3. Krzysztof Buczkowski (Motor Lublin)

4. Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra)

5. Bartosz Zmarzlik (Moje Bermudy Stal Gorzów)

6. David Bellego (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

7. Andreas Lyager (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

8. Szymon Woźniak (Moje Bermudy Stal Gorzów)

9. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra)

10. Tomasz Musielak (eWinner Apator Toruń)

11. Adrian Gała (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

12. Dominik Kubera (Motor Lublin)

13. Jarosław Hampel (Motor Lublin)

14. Wadim Tarasienko (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

15. Dimitri Berge (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

16. Grzegorz Zengota (Abramczyk Polonia Bydgoszcz

17. Nikodem Bartoch (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

18. Mateusz Błażykowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz)



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Piotr Kaczorek