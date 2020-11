Żużel. ROW Rybnik zamknął skład. Trener Marek Cieślak powinien być zadowolony

Michael Jepsen Jensen uzgodnił warunki kontraktu z ROW-em Rybnik, co oznacza, że skład tej drużyny został zamknięty. Poza Duńczykiem w ekipie spadkowicza będą jeździć: Rune Holta, Kacper Gomólski, Siergiej Łogaczew i Wiktor Trofimow (U-24). Każdy z zakupów miał być uzgodniony z trenerem Markiem Cieślakiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Co zrobić z Drabikiem. Wideo INTERIA.TV

Tyle byłe obaw wśród rybnickich kibiców co do składu drużyny na sezon 2021, a tymczasem prezes Krzysztof Mrozek, z pomocą trenera Marka Cieślaka, zebrał ciekawy zespół. Ostatnim zakontraktowanym ogniwem okazał się Michael Jepsen Jensen. To właśnie Duńczyk ma być liderem ROW-u. To się powinno udać, bo przecież Jensen ma za sobą starty w Grand Prix, a w poprzednich sezonach w PGE Ekstralidze często zdarzały mu się dobre, czy wręcz bardzo dobre mecze.

Reklama

Od razu trzeba wyjaśnić, że to nie jest ten skład ROW-u, który miał być. W tej pierwszej, wymarzonej wersji byli: Max Fricke, Siergiej Łogaczew, Andreas Lyager, Jakub Jamróg i Rune Holta. Fricke odpadł, bo chciał jeździć w PGE Ekstralidze, a i cena za niego była niemała: 500 tysięcy za podpis (w tym 200 tysięcy ekwiwalentu dla Sparty za wypożyczenie) i 4000 za punkt. Lyager ostatecznie został w Abramczyk Polonii. Z kolei Jamróg postawił na Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Zostali Łogaczew i Holta, do nich dołożono zawodników z drugiej listy.

W międzyczasie pojawił się jeszcze temat Grzegorza Zengoty. On sam zgłosił się do prezesa Mrozka, bo nie był pewny, jak potoczą się jego losy w Abramczyk Polonii. ROW-u nie stać jednak w tym momencie na kontrakty przekraczające 600 tysięcy złotych, dlatego Zengoty nie pozyskano.

Dobry skład był warunkiem pojawienia się w ROW-ie trenera Marka Cieślaka. Co prawda nie dostanie on drużyny swoich marzeń, ale będzie miał naprawdę niezły i mocny skład. ROW, a także Polonia, Wybrzeże i Ostrovia powinny walczyć o awans do PGE Ekstraligi.