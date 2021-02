​Żużel. ROW Rybnik kontraktował zawodników metodą na Cieślaka

Michael Jepsen Jensen po raz pierwszy w karierze będzie ścigał się poza PGE Ekstraligą. Duńczyk ma być liderem ROW-u Rybnik, gdzie przyjdzie mu pracować pod okiem Marka Cieślaka. Utytułowany szkoleniowiec przyciąga zawodnków jak magnes, choć akurat na decyzję tego żużlowca wpływ miały też inne czynniki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Nie denerwować Skrzydlewskiego. Wideo INTERIA.TV

Wiele po pracy z Markiem Cieślakiem obiecują sobie Wiktor Trofimow i Kacper Gomólski. Szkoleniowiec przyciąga zawodników jak magnes, ROW kontraktował żużlowców metodą "na Cieślaka". Utytułowany trener w reprezentacji Polski regularnie stawiał na Runego Holtę. Michael Jepsen Jensen również spojrzał przychylnym okiem na spadkowicza z PGE Ekstraligi z powodu 70-latka.

Reklama

Powodów - dla których Jepsen Jensen wybrał ROW - było rzecz jasna więcej. - Marek był tylko jednym z powodów, dla których zdecydowałem się przyjąć ofertę z Rybnika. Fakt, że to on jest tutaj szkoleniowcem, to dla mnie potwierdzenie, że klub jest stabilny, bardzo poważnie podchodzi do rywalizacji i inwestuje w swoją przyszłość - powiedział, cytowany przez oficjalny serwis rybnickiego klubu.

Co ciekawe - Duńczyk nie przepada za torem w Rybniku. Planuje jednak szybko go poznać i dopasować sprzęt. - Nie jestem wielkim fanem śliskich torów i raczej ich nie lubię. Mimo to za swoje dotychczasowe występy na rybnickim torze wystawiłbym sobie notę "dobry". Ale tor - to też jeden z powodów, dla których wybrałem ROW. Aby stać się lepszym zawodnikiem muszę też lepiej opanować jazdę właśnie na takiej nawierzchni, jaką mamy w Rybniku - wyjaśnił.

28-latek na torach eWinner 1. Ligi chciałby się odbudować. - Jestem bardzo zmotywowany do walki na najwyższym poziomie, ale też chcę sobie samemu coś udowodnić w tym sezonie. Ubiegły rok był dla mnie - podobnie zresztą jak dla wielu innych zawodników - bardzo trudny i demotywujący. Zbyt wiele rzeczy było poza naszą kontrolą. Teraz wszyscy już wiemy, czego w tych pandemicznych czasach możemy się spodziewać i na co musimy się przygotować. Dużym atutem jest trener Marek Cieślak. On gwarantuje stabilizację w drużynie, a ja spodziewam się, że wydobędzie z wszystkich zawodników, to co w nich drzemie najlepszego - dodał Jepsen Jensen.

W środowisku panuje przekonanie, że ROW Rybnik i Zdunek Wybrzeże Gdańsk powinni stoczyć walkę o awans do PGE Ekstraligi. - Myślę, że do rywalizacji o awans włączy się kilka klubów i nie chcę już teraz deklarować kto będzie faworytem, a kto nie. Wolałbym, żeby kibice i obserwatorze też nie ustawiali nas od razu w roli faworytów. Osobiście bez zbędnego obciążenia wolę się skupić na pracy i wspólnie z kolegami z zespołu sprawić na koniec fanom niespodziankę. Czeka nas długa i trudna droga do awansu - zakończył potencjalny lider rybniczan.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź