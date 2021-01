​Żużel. ROW Rybnik. Kiedyś niekwestionowany dominator, teraz klub balansujący pomiędzy PGE Ekstraligą a eWinner 1. Ligą

Rybnik to kolejne polskie miasto żyjące żużlem. Czarny sport na Górnym Śląsku ma ogromne tradycje - rybniczanie aż 12 razy zdobywali złote medale Drużynowych Mistrzostw Polski. W latach 1956-1972 byli niekwestionowanym dominatorem, obecnie tylko balansują pomiędzy PGE Ekstraligą a eWinner 1. Ligą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Nie denerwować Skrzydlewskiego. Wideo INTERIA.TV

Największe sukcesy

Reklama

Jeżeli rzucimy okiem na klasyfikację medalową Drużynowych Mistrzostw Polski, to ROW Rybnik znajdziemy na wysokim drugim miejscu. Klub z Górnego Śląska aż 12 razy zdobywał mistrzostwo Polski. W latach 1956-1972 był niekwestionowanym dominatorem (w tym czasie tylko pięciokrotnie rybniczanie nie zdobywali złota). Srebrne krążki zawisły na szyjach żużlowców z tego miasta sześciokrotnie, pięć razy natomiast drużyna meldowała się na najniższym stopniu podium. Łącznie? 23 medale DMP. Naprawdę godny pochwały dorobek.

ROW ma na swoim koncie także dziewięć medali wywalczonych w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów (dwa złote, pięć srebrnych oraz dwa brązowe). Historia rybniczan to nie tylko chwile chwały w drużynie, to również osiągnięcia w zmaganiach parowych - zarówno seniorów (bilans 0-1-5), jak i juniorów (3-4-5). Kibice z Rybnika mogą z dumą wspominać te złote czasy, z pewnością liczą, że klub w niedalekiej przyszłości wróci do ścisłej czołówki w Polsce, lecz nie będzie to takie proste do wykonania.

Najważniejsze daty

1932 - To rok powstania Rybnickiego Klubu Motocyklowego. Po II wojnie światowej (1946 rok) ośrodek wznowił działalność.

1948 - Pierwszy sezon rybniczan w rozgrywkach ligowych. Od razu zaczęli od mocnego uderzenia, bowiem zajęli drugie miejsce w II lidze, co pozwoliło im awansować do wyższej ligi.

1956-1958 - W 1956 roku klub z Górnego Śląska po raz pierwszy w swojej historii wywalczył mistrzostwo Polski. Później dwa razy z rzędu żużlowcy z Rybnika potrafili utrzymać się na tronie (sezony 1956-1958 to złote medale DMP).

1962-1968 - Niekwestionowany dominator! Siedem tytułów mistrzowskich z rzędu, wynik naprawdę ciężki do pobicia. Rybniczanie ostatni tytuł zdobyli w 1972 roku. Minęło już trochę czasu od tego wydarzenia.

Najważniejsi zawodnicy

Antoni Woryna - Pierwszy Polak, który wywalczył na żużlu medal IMŚJ. Łącznie uzbierał dwa takie krążki (dwa brązowe), a także pięć medali w DMŚJ (dwa złote, srebrny i dwa brązowe). Woryna to też trzykrotny medalista IMP (złoto, srebro oraz brąz) czy też dwukrotny zdobywca Złotego Kasku. Całą karierę reprezentował barwy klubu z Rybnika (lata 1960-75). Przez ten czas rybniczanie zdobyli aż dziewięć złotych medali DMP! Doliczmy jeszcze pięć srebrnych i dwa brązowe. Kosmiczny wynik! Jego wnuk - Kacper - również ściga się na żużlu.

Andrzej Wyglenda - Kolejna ikona rybnickiego żużla. Wychowanek Górnika Rybnik debiut zaliczył w 1960 roku. Wraz z Antonim Woryną zdobywał dla klubu najważniejsze sukcesy - dziewięć złotych medali, jeden srebrny oraz trzy brązowe. Karierę zawodniczą zakończył mu wypadek z 2 maja 1976. W ćwierćfinale Złotego Kasku w Bydgoszczy doznał kompresyjnego złamania kręgosłupa. Komisja do spraw orzekania o zdolności sportowców niestety wydała wyrok całkowitego zakazu uprawiania sportu. Miał jeszcze wiele innych sukcesów - m.in. mistrzostwo świata par zdobyte z Jerzym Szczakielem. Po zakończeniu ścigania zajął się trenowaniem zawodników. Prowadził rybniczan w latach 1978-1985. W sezonie 1980 poprowadził zespół do wicemistrzostwa Polski.

Na wielkie słowa uznania zasługują też: Joachim Maj, Stanisław Tkocz, Eugeniusz Skupień czy Jerzy Gryt.

Co teraz?

ROW Rybnik w sezonie 2021 wystąpi w eWinner 1. Lidze. Ostatnie lata to ciągłe balansowanie pomiędzy PGE Ekstraligą a jej zapleczem. Drużynę poprowadzi legendarny szkoleniowiec Marek Cieślak, który będzie miał do dyspozycji Rune Holtę, Kacpra Gomólskiego, Siergieja Łogaczowa, Michaela Jepsena Jensena oraz Wiktora Trofimowa (U-24). Juniorzy, czyli Przemysław Giera i Mateusz Tudzież są objeżdżeni w najwyższej klasie rozgrywkowej, zatem poziom niżej powinni być solidnym wsparciem dla starszych kolegów.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!