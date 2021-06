Żużel. ROW – Polonia. Goście muszą zacząć wygrywać

Przed rozpoczęciem sezonu Abramczyk Polonia Bydgoszcz była uznawana za drużynę o podobnym potencjale do ROW-u Rybnik. Niestety, pierwsza faza sezonu nie przebiegała po myśli zespołu prowadzonego przez duet Lech Kędziora - Krzysztof Kanclerz. Grzegorz Zengota nie uniknął turbulencji w swej dyspozycji podczas zmiany tunera, a kontuzje wykluczyły z jazdy Adriana Gałę i Mateusza Błażykowskiego. Bydgoszczanie walczyli dzielnie, udało im się nawet wygrać spotkanie z Arged Malesą Ostrów Wielkopolski, ale praktycznie rzecz biorąc mogli liczyć na zaledwie trzech zawodników - Tarasienkę, Bellego i Lyagera.

Reklama

Kryzys jest już jednak za nimi. Gała wyleczył pogruchotane kości, Zengota dogadał się z nowymi silnikami, a na dodatek 16 lat skończył największy talent bydgoskiej szkółki - Wiktor Przyjemski. Abramczyk Polonia doszła już do pełni sił. Teraz muszą oni gonić ligowy peleton, który zdążył im nieco uciec podczas ostatnich chudych tygodni.

Ich sytuację mocno skomplikowało domowe spotkanie z ROW-em Rybnik. Gdy wydawało się, że prezes Jerzy Kanclerz może już otwierać szampana i celebrować zwycięstwo, goście wygrali podwójnie oba wyścigi nominowane i ostatecznie wywieźli ze Sportowej 2 świetny wynik 46:44. Czy Abramczyk Polonia odbije to sobie zwycięstwem przy Gliwickiej 72?

Jeśli udałoby im się wywalczyć na Śląsku punkt bonusowy, to od razu podbiłoby to ich akcje w stosunku do bezpośrednich rywali z tabeli - Aforti Startu Gniezno, Zdunek Wybrzeża Gdańsk czy Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Taki scenariusz będzie jednak bardzo trudny do zrealizowania. Marek Cieślak stworzył w Rybniku jedną z najmocniejszych drużyn ligi, jednego z dwóch pewniaków do fazy play-off.

Awizowane składy na mecz ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

ROW Rybnik: 9. Kacper Gomólski, 10. Rune Holta, 11. Siergiej Łogaczow, 12. Wiktor Trofimow, 13. Michael Jepsen Jensen, 14. Przemysław Giera, 15. Mateusz Tudzież

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. David Bellego, 2. Grzegorz Zengota, 3. Wadim Tarasienko, 4. Adrian Gała, 5. Andreas Lyager, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Nikodem Bartoch, 8. Jewgienij Sajdullin

Początek meczu w niedzielę 6 czerwca o godzinie 14:00.