Żużel. RM Solar Falubaz Zielona Góra. Rządowe obostrzenia zakłócają im przygotowania do sezonu

Na początku stycznia zawodnicy RM Solar Falubazu mieli wziąć udział w obozie na słynnej Głodówce. Bardzo ważne przygotowania do sezonu zakłócił im jednak polski rząd. Obowiązujące obostrzenia, które zakładają między innymi zamknięcie stoków, spowodowały, że czwarta drużyna PGE Ekstraligi musi zmienić swoje plany.

Zespołowy wyjazd w góry w zielonogórskim klubie stał się już tradycją. Żużlowcy na Głodówkę wybierają się już od paru dobrych lat. Jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w zimowych przygotowaniach do sezonu. W tym roku szyki pokrzyżował im polski rząd. Władze naszego kraju w obawie o rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadzili mnóstwo nowych obostrzeń. Między innymi zdecydowano się na zamknięcie stoków do 17 stycznia.

Jednym z głównych organizatorów wyjazdu jest Radosław Walczak - specjalista od akrobatyki sportowej. Przed nim nieprzespane noce, bowiem musi obmyślić plan B. - W tym terminie na pewno nie pojedziemy. Ale staramy się, by potrenować tam choć przez kilka dni od 18 stycznia. Nie wiemy teraz, czy to będzie możliwe, bo ze względu na panujące obostrzenia, by korzystać ze stoków narciarskich, wszyscy uczestnicy naszego obozu musieliby mieć licencję Polskiego Związku Narciarskiego - mówi w rozmowie na stronie klubowej.

Wielu fanów RM Solar Falubazu z pewnością martwi się teraz o sportową formę ich ulubieńców. Radosław Walczak zachowuje jednak spokój i nie zamierza panikować. - Jeśli obóz nie odbędzie się, na pewno kondycja zawodników na tym nie ucierpi. Zimowe przygotowania są bardzo intensywne, a o ich efektach przekonamy się, jak będzie możliwość pierwszych jazd na torze - zakończył trener.

