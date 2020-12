Żużel. Reprezentacja. Trener Rafał Dobrucki podpisze 2-letni kontrakt, ale jest problem z kadrą?

Rafał Dobrucki lada chwila, być może nawet 16 grudnia, podpisze 2-letni kontrakt z PZM na prowadzenie reprezentacji Polski. Kadra zostanie ogłoszona za kilka dni, bo w związku zastanawiają się, jak potraktować przepis o konieczności powołania do niej zawodników startujących w Grand Prix i eliminacjach do mistrzostw świata i Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Lipa z licencjami. Wideo INTERIA.TV

Jeszcze kilka dni temu mówiono, że wszystkie karty w kadrze zostaną rozdane w połowie grudnia. Teraz dowiadujemy się, że na razie PZM i GKSŻ zamierzają ogłosić podpisanie 2-letniej umowy z trenerem Rafałem Dobruckim, a na resztę informacji trzeba będzie poczekać. Sęk w tym, że chodzi o kluczowe informacje, czyli skład kadry na sezon 2021.

Reklama

Z naszych informacji wynika, że problemem w ustaleniu kadry jest przepis o konieczności powołania do reprezentacji zawodników startujących w eliminacjach do mistrzostw świata i Europy (Piotr Protasiewicz, Krystian Pieszczek, Paweł Przedpełski, Jakub Jamróg), ale i też nowych uczestników cyklu Grand Prix (Krzysztof Kasprzak). Trener Dobrucki nie widzi ich w kadrze, ale w myśl przepisów musi ich powołać, bo tylko reprezentanci mogą startować w imprezach FIM-owskich.

Trudno powiedzieć, co zrobi związek? - Wszystko zostało ustalone, poinformujemy o tym opinię publiczną w swoim czasie - uspokaja Piotr Szymański, przewodniczący GKSŻ, człowiek odpowiedzialny za reprezentację z ramienia związku, a te słowa można interpretować tak, że albo wymienieni wyżej zawodnicy zostaną wciągnięci na listę kadrowiczów tylko po to, żeby móc jechać w eliminacjach, albo przepis zostanie wyrzucony do kosza.

Regulacja dotycząca kadry (nie ma cię w kadrze, nie jedziesz w GP ani w eliminacjach) została wprowadzona po ubiegłorocznych problemach z zawodnikami. Przypomnijmy, że wtedy Maciej Janowski, Piotr Pawlicki i Maksym Drabik wysłali L-4 i nie przyjechali na finał Złotego Kasku, a potem także na mecz reprezentacji Polski.