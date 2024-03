Wszyscy przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy Rasmus Jensen dokonywał cudów w 2022 roku. Wielu sądziło, że był to sezon konia w jego wykonaniu. Inaczej uważano w Zielonej Górze, gdzie postanowiono dać mu szansę. Duńczyk stał się jeszcze lepszy, dzięki czemu Enea Falubaz awansował do PGE Ekstraligi. Działacze postanowili się odwdzięczyć i Jensen zadebiutuje w najlepszej lidze świata.

To jemu zawdzięczają sukces. Teraz czeka go sprawdzian wśród najlepszych

Kluczowym turniejem był Drużynowy Puchar Świata we Wrocławiu. Reprezentacja Danii miała ogromne problemy w wielkim finale. Ich najjaśniejszą postacią był właśnie Rasmus Jensen. Spisywał się fenomenalnie i stanowił o sile kadry. Zdobył trzynaście punktów w sześciu startach i to głównie dzięki jego bardzo dobrej postawie Duńczycy wywalczyli brązowy krążek.

Zaczęto się zatem zastanawiać, czy to właśnie Jensen nie powinien otrzymać szansy w przypadku awansu do Ekstraligi. W lidze prezentował się równie skutecznie i koniec końców to on otrzymał kredyt zaufania. Teraz będzie musiał pokazać, że warto było na niego postawić. Sam zainteresowany podchodzi do tego wszystkiego z dystansem. Tu już jednak nie będzie żartów. W Ekstralidze każdy wyścig jest wręcz o życie.