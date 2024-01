Żużel. Ranking U-24 w PGE Ekstralidze. To oni będą siać postrach

Miejsca 8. Kacper Pludra (GKM)

Naszym zdaniem najniżej stoją akcje Kacpra Pludry, którego czeka wielkie wyzwanie. Za sprawą udanego sezonu 2023 namówił działaczy do tego, że warto na niego stawiać i dać mu szansę. Bardzo wierzy w niego trener Robert Kościecha. Pludrę z pewnością stać na kilka punktów w meczach na własnym torze. W Grudziądzu bowiem radzi sobie dobrze i potrafi pokonywać wyżej notowanych zawodników. Jak będzie na wyjazdach? To duża zagadka.

Miejsca 6-7. Keynan Rew (Unia Leszno), Jan Kvech (Falubaz)

Jan Kvech z kolei to także zawodnik o wielkim potencjale, ale czeka go trudny rok . Po raz pierwszy w karierze pojedzie w PGE Ekstralidze. Czekają go też występy w Grand Prix w roli stałego uczestnika. Przed nim sezon pełen wyzwań.

Miejsca 4-5. Wiktor Lampart (Apator), Mads Hansen (Włókniarz)

W Toruniu liczą, że Lampart przez cały sezon będzie spisywać się przynajmniej tak dobrze jak pod koniec ostatnich rozgrywek. Hansen z kolei po raz pierwszy trafił do PGE Ekstraligi, ale za nim udany rok w 2. Speedway Ekstralidze, więc czas teraz na postawienie kolejnego kroku w karierze . Nie ulega wątpliwości, że obaj panowie mają duże możliwości. Czy je wykorzystają? Trudno powiedzieć. Pewne jest natomiast to, że mogą okazać się języczkiem u wagi dla swoich zespołów, które mierzą w zdobycie medalu.

Miejsca 1-3. Bartłomiej Kowalski (Sparta), Mateusz Cierniak (Motor), Jakub Miśkowiak (Stal)

Ktoś powie, że w tym kontekście na najbardziej uprzywilejowanej pozycji jest Jakub Miśkowiak. Pewnie trochę w tym racji, bo za nim pierwszy rok w roli seniora, który łatwy nie był. Były już żużlowiec Włókniarza przez większość rozgrywek jechał poniżej oczekiwań. To zmotywowało go do transferu i spróbowania czegoś innego. Padło na Stal Gorzów, która wydaje się idealnym miejsce do dalszego rozwoju. Tym bardziej, że miejscowy tor zawsze mu leżał.