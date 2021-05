Żużel. Ranking menedżerów. To była niedziela Piotra Świderskiego. W parku maszyn przestawiał nawet prezesa Świącika!

Motor Lublin - eWinner Apator Toruń 51:39

Taktycznie obaj menedżerowie ten mecz rozegrali bardzo poprawnie. Jacek Ziółkowski zbyt wiele pracy nie miał, ale wydaje się, że podjął decyzję w biegu czternastym stawiając na Wiktora Lamparta kosztem Krzysztofa Buczkowskiego. Za to spotkanie otrzymuje od nas piątkę. Z czwórką kończy Tomasz Bajerski, którego najbardziej zawiódł Chris Holder. Menedżer eWinner Apatora mądrze jednał łatał dziurę po słabym Australijczyku korzystając z rezerw taktycznych.



ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno 39:51

Gospodarze zaprzepaścili szansę na wzmocnienie swojej pozycji w kontekście walki o utrzymanie. Na pewno nie pomogła decyzja Janusza Ślączki o wyborze zawodnika do lat 24. Szansę dostał Roman Lachbaum, ale był wyraźnie słabszy od Norberta Krakowiaka, który pojawił się w drugiej fazie meczu. Naszym zdaniem menedżerem GKM-u musi się w końcu na któregoś z nich zdecydować, aby obdarzyć zawodnika zaufaniem. W dłuższej perspektywie ta strategia powinna okazać się słuszna. Za ten mecz trójka z plusem.



Z kolei Piotr Baron w pełni zasłużył na szóstkę. Jego drużyna niemal perfekcyjnie odczytała tor, a on sam nie miał zbyt wiele pracy. Z drugiej strony tak powinien wyglądać udany mecz w wykonaniu menedżera. W przypadku mistrzów Polski wszystko w tym meczu się zgadzało. Menedżer Baron rośnie w siłę w naszym rankingu.





Reklama

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!





Moje Bermudy Stal Gorzów - Eltrox Włókniarz Częstochowa 44:46

Wicemistrzowi Polski trochę przegrali sami z sobą, bo załatwił ich tor, który nie był taki, jakiego oczekiwali. Najlepszym tego dowodem jest zero Bartosza Zmarzlika i ogólne zagubienie mistrza świata. Stanisław Chomski ma nad czym myśleć, bo teraz okazuje się, że miejsce w pierwszej czwórce wcale nie jest takie pewne. Za to spotkanie otrzymuje od nas trójkę.



Z szóstką Piotr Świderski, bo trudno nie docenić zwycięstwa na tak trudnym terenie. Menedżer Eltrox Włókniarza wyraźnie się rozkręca. Widać w tej drużynie coraz większą siłę. Wreszcie odpalił Kacper Woryna, który od początku sezonu mógł liczyć na duże wsparcie Świderskiego. Wypalił też powrót do składu Mateusza Świdnickiego. Jednym słowem - perfekcyjny mecz dla gości z Częstochowy. Poza wszystkim nie sposób wspomnieć o burzliwej dyskusji menedżera z prezesem Michałem Świącikiem, którą zarejestrowały kamery telewizyjne. Nie wiemy, o czym panowie ze sobą rozmawiali, ale z tego obrazku można wywnioskować, że Świderski - wbrew powszechnym opiniom - wcale nie daje sobie wejść na głowę. Brawo!





Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 47:43

Drużyna Dariusza Śledzia choć wygrała różnicą ledwie czterech punktów, to jednak przez cały mecz miała wyraźną przewagę i zostawiła po sobie naprawdę dobre wrażenie. Sam menedżer też nie miał zbyt wiele pracy poza wypełnianiem programu i motywowaniem zawodników. Pokonanie mistrzów Polski zawsze zasługuje jednak na uznanie, stąd otrzymuje najwyższą notę.



Piotrowi Baronowi przyznajemy z kolei czwórkę z plusem. Początkowo padł zarzut, że menedżer Fogo Unii był bierny i nie stosował rezerw taktycznych, ale po meczu okazało się, że był to celowy zabieg. I już tak na chłodno analizując trzeba przyznać, że ten ruch może jeszcze w tym sezonie opłacić się jego zespołowi. Każdy zawodnik dostał swojego programowe biegi, więc mógł posprawdzać i znaleźć odpowiednie ustawienia.

Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:



1. Piotr Baron - 4,91



2. Stanisław Chomski - 4,83



3. Maciej Kuciapa/Jacek Ziółkowski - 4,66



4. Dariusz Śledź - 4,50



5. Piotr Żyto - 4,41



6. Tomasz Bajerski - 4,33



6. Dariusz Śledź - 4,20

7. Piotr Świderski - 4,16

8. Janusz Ślączka - 3,25

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź