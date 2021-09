Żużel. Ranking Menedżerów: Stal dziurawa jak szwajcarski ser. Nie rozwiązali starych problemów od początku sezonu

Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin 41:49

Gospodarze zawiedli i to wyraźnie. Będąc czepialskim można by przygotować krótką listę grzechów Stanisława Chomskiego. Pierwsza rzecz to tor, na którym męczyli się rekonwalescenci, czyli Martin Vaculik i Szymon Woźniak. Oczywiście obaj byli po kontuzjach, ale nawierzchnia nie wydawała się być idealnie skrojona pod ich aktualne możliwości. Drugi temat do zawodnik do lat 24. Minęło kilka miesięcy, a my wciąż nie wiemy, kto jest liderem tej formacji. Odstrzelony miał być Marcus Birkemose, a tymczasem dzisiaj Duńczyk jest chyba krok przed Rafałem Karczmarzem. Inna sprawa, że wygląda on na tak wyluzowanego, jakby niespecjalnie przejmował się faktem, że jego drużyna najpewniej straciła szanse na jazdę w finale. Stal jedzie na plecach Bartosza Zmarzlika, a trener Chomski nie może otrzymać wyższej noty niż trzy.



Z szóstką natomiast Jacek Ziółkowski. Doświadczonego menedżera Motoru należy pochwalić nie tylko za wyjazdowe zwycięstwo, ale także za postawę Krzysztofa Buczkowskiego. Dzisiaj sukces tego zawodnika jest także wiktorią właśnie Ziółkowskiego. Ten konsekwentnie stawiał na niego przez cały sezon i teraz ta polityka się spłaca. Brawa za wyczucie.





Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 41:49

Mistrzowie Polski nie wykorzystali zamieszania wokół wrocławskiego klubu związanego z wypowiedzeniami i przyszłymi zmianami w sztabie szkoleniowym drużyny. Wydaje się, że nie do końca trafili z torem. Nawet doskonały zawsze w Lesznie Janusz Kołodziej wyglądał na wyraźnie zagubionego. Wyłączona była zewnętrzna część toru, po której lubili rozpędzać się także Pawlicki z Sajfutdinowem. Wszystko wskazuje na to, że Fogo Unia straciła szanse na awans do finału. Piotr Baron z identyczną notą jak Stanisław Chomski, czyli trójką.



Notę marzeń otrzymuje od nas Dariusz Śledź. Ten znów nie miał wielkiej roboty, bo jego drużyna po prostu zrobiła swoje. Trudno jednak nie docenić takiego sukcesu. Betard Sparta jedzie po złoto, a na jej czele stoi właśnie trener Śledź.



Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:

1. Dariusz Śledź - 5,20



2. Maciej Kuciapa/Jacek Ziółkowski - 4,83



3. Piotr Baron - 4,78



4. Stanisław Chomski - 4,66



5. Piotr Świderski - 4,58

6. Piotr Żyto - 4,25



7. Tomasz Bajerski - 4,17



8. Janusz Ślączka - 3,28