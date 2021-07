Żużel. Ranking Menedżerów. Śledź dostał Hancocka do pomocy i na Spartę nie ma mocnych

Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 58:32

Różnie bywa z lubelską drużyną w tym sezonie, ale jedno jest pewne - są piekielnie mocni na własnym torze. Boleśnie przekonał się o tym Falubaz, który ledwie przekroczył barierę 30 punktów. Oczywiście wpływ na to miał uraz Mateja Zagara, ale takim występem gospodarze z pewnością poprawili sobie nastroje. Rola Jacka Ziółkowskiego w tym spotkaniu sprowadzała się jedynie do wypełniania programu, ale trudno nie docenić tak udanego występ jego zespołu. Szóstka w pełni zasłużona. Z trójką natomiast Piotr Żyto, który robił, co mógł, aby uniknąć kompromitacji, ale wielkiego pola do manewru nie miał.

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów 39:51

Stanisław Chomski był pewien zwycięstwa jeszcze przed meczem i miał najwyraźniej nosa. Czwórka jego liderów odpaliła i Stal wywiozła z Częstochowy trzy punkty. Kto by się spodziewał takiego rozdania? Tym bardziej biorąc pod uwagę wynik pierwszego starcia i... wygraną Włókniarza w Gorzowie. Podopieczni trenera Piotra Świderskiego nie dość, że spisali się zwyczajnie słabo, to na dodatek znów ich domowy tor nie okazał się sprzymierzeńcem. Uciekają play-offy i marzenia o medale. Chomski z szóstką, Świderski tylko z trójką.





Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 41:49

Tor to słowo klucz w odniesieniu do tego spotkania. Przed meczem interweniował komisarz, którego zdaniem nawierzchnia budziła zastrzeżenia. W efekcie tor nieco się rozpadał, utworzyły się koleiny, a miejscowi stracili atut własnego toru. Na razie wszystko jest w rękach mistrzów Polski, ale taka wpadka może skończyć się dla nich bardzo boleśnie. Przegrany hit PGE Ekstraligi, więc Piotr Baron otrzymuje od nas czwórkę z minusem. Szóstka zaś dla Dariusza Śledzia, który od dłuższego czasu nie ma zbyt wiele taktycznej pracy, bo jego drużyna po prostu jedzie świetnie.

Swoją drogą dobrym ruchem wrocławskich działaczy okazało się wzmocnienie pionu szkoleniowego Sparty i dorzucenie do pomocy Grega Hancocka. Amerykanina nie ma na każdy meczu, ale pojawia się na tych najważniejszych. Jest takim dobrym duchem. Doradza, pomaga i tryska humorem. Stary, dobry Hancock, ale trudno nie odnieść wrażenia, że kogoś takiego ta drużyna po prostu potrzebowała. Mówił zresztą o tym Maciej Janowski, który jest tego najlepszym dowodem.



Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:

1. Dariusz Śledź - 5,18



2. Stanisław Chomski - 4,95



3. Piotr Baron - 4,78



4. Maciej Kuciapa/Jacek Ziółkowski - 4,68



5. Piotr Świderski - 4,61

6. Piotr Żyto - 4,27



7. Tomasz Bajerski - 4,15



8. Janusz Ślączka - 3,20

