Żużel. Ranking Menedżerów. Play-offy się zbliżają, a Fogo Unia Leszno robi się coraz mocniejsza

Jakub Czosnyka Żużel

Piotr Baron, menedżer Fogo Unii Leszno, znów ma powody do satysfakcji. Jego drużyna wygrała bardzo ważny mecz w Toruniu, a co ważne w końcu lepiej zaczął jechać Piotr Pawlicki oraz juniorzy. W takiej dyspozycji mistrzowie Polski są w stanie pokonać dosłownie każdego. A to świetny prognostyk przed zbliżającymi się play-offami, w których nie powinno zabraknąć Fogo Unii.

