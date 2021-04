Żużel. Ranking menedżerów PGE Ekstraligi. Wielbłąd Dariusz Śledzia kosztował Spartę (na razie) zwycięstwo

Dariusz Śledź największym przegranym wśród menedżerów PGE Ekstraligi ostatniego weekendu. Opiekun Betard Sparty popełnił błąd taktyczny w Grudziądzu, który najpewniej kosztował jego drużynę utratę dwóch punktów. Oby skończyło się tylko na tym, bo wrocławianie stracili też Tai'a Woffindena i kto wie, czy ta pomyłka nie będzie miała dużego znaczenia dla końcowych rozstrzygnięć w kontekście walki o play-offy.

Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa 49:41

Piątka dla Macieja Kuciapy. Taktycznie nie ma się do czego przyczepić. W porę zmieniony został Krzysztof Buczkowski, a w zamian wykorzystano dobrą formę juniorów. Do pełni szczęścia jednak trochę brakuje, bo 49 zdobytych punktów oznacza, że w rewanżu lublinian czeka trudna przeprawa o bonus. Czwórka z kolei dla Piotra Świderskiego. Menedżer Eltrox Włókniarza sprytnymi roszadami taktycznymi długo trzymał wynik meczu w okolicach remisu. Finalnie zabrakło sportowych argumentów. Można było się też pokusić o jeden start więcej dla juniorów kosztem słabego Woryny.



ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 45:44



Jedynka dla Dariusza Śledzia. Trener gości popełnił wielbłąd taktyczny nie doprowadzając do przewagi ośmiopunktowej przed biegami nominowanymi. Wtedy Betard Sparta zwycięstwo miałaby na wyciągnięcie ręki, bo dwukrotnie można byłoby puścić parę Janowski - Łaguta. Ktoś mógłby powiedzieć, że to mało etyczne podejście, ale liczy się wynik, a jego drużyna straciła bardzo ważne dwa punkty. Oby w końcowym rozrachunku ich nie brakowało. Z kolei Janusz Ślączka tylko z czwórką. Naszym zdaniem nie zasłużył na nic więcej. Jego drużyna miała po prostu dużo szczęścia. A do poprawy jest cała masa. Przede wszystkim okiełznanie konfliktu Pedersena z Pawlickim.



Fogo Unia Leszno - eWinner Apator Toruń 47:43



Za to spotkanie menedżer mistrzów Polski otrzymuje piątkę. Za wiele pracy nie miał, taktycznie rozegrał wszystko poprawnie, choć sam wynik pewnie nie do końca go satysfakcjonuje. Po przeciwnej stronie barykady Tomasz Bajerski może czuć dużą satysfakcję. Rezultat powyżej oczekiwań, tylko martwi słaby Adrian Miedziński. Nota cztery.



Eltrox Włókniarz Częstochowa - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 49:41



Obaj menedżerowie z piątkami. Dlaczego takie oceny? Już wyjaśniamy. Świderski może być zadowolony z wyniku, ale z przebiegu meczu już niekoniecznie. Raziło natomiast konsekwentne stawianie na słabego Worynę. Rozumiemy chęć budowania formy u zawodnika, ale jednak wynik długo wisiał na włosku, a w perspektywie jest przecież walka o bonus w rewanżu. Dlatego Świderski otrzymuje taką samą notę, jak Żyto, który zrobił wiele, aby jego Falubaz wywiózł z Częstochowy nawet zwycięstwo. Dobre ruchy taktyczne i mądre prowadzenie drużyny. Miało być pożarcie, a pachniało sensacją.



ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Moje Bermudy Stal Gorzów 38:52



Stanisław Chomski z szóstką. Wrócił do parku maszyn po chorobie w dobrym stylu. Przekonywujące zwycięstwo mówi samo za siebie. Janusz Ślączka otrzymuje dwóję. Generalnie trudny będzie żywot menedżera GKM-u w tym sezonie. W tym spotkaniu dalej nie funkcjonowała współpraca między Pedersenem a Pawlickim, a reszta drużyny wyglądała po prostu źle. Nawet nie było kim robić zmian taktycznych. Może trzeba zmienić przygotowanie toru, a może czas dać szansę Romanowi Lachbaumowi? To pytania do trenera Ślączki.



Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 52:38



Maciej Kuciapa z piątką, choć szóstka była w zasięgu ręki. Naszym zdaniem w wyścigu czternastym nie powinien jechać Buczkowski. Ze względu na wynik i zbudowaną przewagę. Jeśli Hampel nie był dysponowany, to już lepszą opcją wydawał się Cierniak. Natomiast dla menedżera Śledzia tym razem trójka. Od strony taktycznej może w tym wypadku wielbłądów nie było, ale jednak Sparta wyglądała zwyczajnie słabo. 38 punktów i tak jest w tym wypadku dobrym wynikiem.



Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:



1. Stanisław Chomski/Piotr Paluch - 5,66

2. Piotr Żyto - 5,166

3. Maciej Kuciapa - 4,66

4-5. Piotr Baron - 4,33

4-5. Tomasz Bajerski - 4,33

6. Piotr Świderski - 3,66

7-8. Dariusz Śledź - 3,00

7-8. Janusz Ślączka - 3,00





