Żużel. Ranking Menedżerów PGE Ekstraligi. Ślączka ma swoje 5 minut. Mówią o nim "trener spryciarz"

Eltrox Włókniarz Częstochowa - eWinner Apator Toruń 58:32

Nasz ranking zaczynamy od zaległego meczu XIII rundy PGE Ekstraligi. Słodko - gorzkie pożegnanie z sezonem sprawili swoim kibicom żużlowcy z Częstochowy. Rozbili osłabiony Apator i po raz kolejny udowodnili, że gdyby przez cały sezon drużyna jechała równo, to play-offy byłyby w zasięgu ręki. To był dobry mecz Włókniarza, więc trener Świderski zasłużył na szóstkę. Trójka natomiast dla Tomasza Bajerskiego. Wynik mówi wszystko, choć menedżer gości nie miał wielkiego pola manewru.

Betard Sparta Wrocław - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 53:37

W tym meczu trzeba docenić niezłą postawę gości, bo wielu wróżyło pogrom. Zielonogórzanie dobrze dopasowali się do warunków torowych po opadach i gdyby popełniali mniej błędów, to jeszcze mocniej mogliby napsuć krwi miejscowym. Trener Żyto swoją robotę wykonał bez zarzutów i otrzymuje czwórkę. Z piątką kończy Dariusz Śledź, który tradycyjnie wielkiej roboty nie miał. Drużyna jest jednak na fali zwycięstwa i to należy docenić.



eWinner Apator Toruń - Moje Bermudy Stal Gorzów 50:40

Obie drużyny wykonały swoje zadanie. Gospodarze wygrali i się utrzymali. Tym samym trener Bajerski zrealizował przedsezonowy cel. Zdziesiątkowana kontuzjami Stal pojechała natomiast ponad stan, a trener Chomski mądrymi ruchami taktycznymi trzymał wynik w ryzach. Za zmysł do zmian i trafione rezerwy przyznajmy czwórkę z plusem.



Fogo Unia Leszno - Motor Lublin 48:42

Mistrzowie Polski niby wygrali, ale nie zachwycili nas jazdą. Swoje zrobił deszcz, który zmienił tor. Czterokrotnie pojechał junior Ratajczak, któremu bieg oddał Janusz Kołodziej. Gołym okiem widać było, że trener Baron podszedł do tego spotkania szkoleniowo. Bonusa nie ma, dwa punkty zostały w Lesznie, a my przyznajemy piątkę. Z czwórką z plusem przegrany Jacek Ziółkowski, choć jego zespół spisał się całkiem nieźle. W zespole Motoru też nie było przesadnego ciśnienia na twardą jazdę. Liczyła się obrona punktu bonusowego i goście ten cel zrealizowali.



ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa 48:42

Na deser spotkanie, które zdecydowało o utrzymaniu GKM-u w PGE Ekstralidze. Trener Janusz Ślączka wielokrotnie był przez nas krytykowany za niezrozumiałe decyzje i brak charyzmy w parku maszyn, ale w tym najważniejszym meczu wykonał swoją pracę bez zarzutów i w pełni zasłużył na najwyższą ocenę. Ostatnie dni w Grudziądzu przepracowane były ciężko, zawodnicy dopasowali się do toru, a seniorzy świetnie wypełnili lukę po słabych seniorach. Wielka radość w GKM-ie i jakby nie było, trener Ślączka także może czuć wielką satysfakcję.



Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy trójkę dla Piotra Świderskiego. Menedżer Włókniarza był trochę jak cała drużyna - niezbyt zdeterminowany do wygranej i na tym należałoby zakończyć temat.



Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:

1. Dariusz Śledź - 5,14



2. Piotr Baron - 4,91



3. Stanisław Chomski - 4,78



4. Maciej Kuciapa/Jacek Ziółkowski - 4,75



5. Piotr Świderski - 4,58

6. Piotr Żyto - 4,25



7. Tomasz Bajerski - 4,17



8. Janusz Ślączka - 3,28