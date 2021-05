Żużel. Ranking menedżerów PGE Ekstraligi. Dzika satysfakcja Bajerskiego. Eksperyment z Miedzińskim znów wypalił!

Menedżer eWinner Apatora Tomasz Bajerski nie uniknie w tym roku ciągłych pytań o Adriana Miedzińskiego. Kontrowersyjna decyzja o pozostawieniu wychowanka w składzie kosztem Tobiasza Musielaka na razie jednak się broni. Przynajmniej jeśli chodzi o mecze w Toruniu. Na Moto Arenie jest on jednym z liderów drużyny, a Bajerski ze spokojem może wypełniać program i odhaczać kolejne zwycięstwo.

eWinner Apator Toruń - ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 55:35

Menedżer gospodarzy doczekał się od nas noty marzeń, czyli szóstki. Nie można przyczepić się do decyzji Tomasza Bajerskiego w tym meczu. Dobre wykorzystanie Roberta Lamberta oraz udany eksperyment z Adrianem Miedzińskim. Eksperyment, bo gdyby pojechał słabo, to znów wróciły by głosy, że lepszy byłby Tobiasz Musielak. Poza wszystkim wynik mówi wszystko, więc bijemy brawa i życzymy powodzenia w dalszych spotkaniach.



Z notą dla Janusza Ślączki jest już większy problem. Nie można zabronić mu bierności, bo próbuje, zmienia, ale niewiele z tego wynika. Nie ma pomysłu na odrodzenie Kasprzaka i tak naprawdę niewiadomo, czy trener wierzy w Norberta Krakowiaka czy nie. Jeśli kogoś trzeba odpalić do rezerwy taktycznej, to w pierwszej kolejności jest on. Tymczasem, gdyby nie błąd w pierwszym swoim biegu, to miał szansę nawet na podwójne zwycięstwo. Skończyło się jednak zerem, więc później Krakowiak na kolejną szansę musiał sobie poczekać. Ślączka z dwójką.



Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin 44:46



Zaczynamy od Piotra Żyto, który otrzymuje czwórkę. Więcej być nie mogło, bo wynik mówi wszystko. Natomiast od strony taktycznej menedżer Falubazu spisał się dobrze. Wykorzystał trójkę swoich liderów w wymiarze sześciu biegów, co pozwoliło trzymać wynik w okolicach remisu. Później zabrakło jednak naboi, bo słabo wypadł Piotr Protasiewicz. Inna sprawa, że do końcowego zwycięstwa zabrakło bardzo niewiele.



Dla duetu Jacek Ziółkowski - Maciej Kuciapa piątka. W zasadzie cały mecz bezbłędny, jednak zastanawiające są decyzje z biegu czternastego. Postawienie w nim na dwójkę juniorów było mocno ryzykowne. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że spisywali się naprawdę dobrze. Brak zaufania do Dominika Kubery, bo słabym dla niego meczu dziwić nie może, ale taki Michelsen już powinien był pojawić się w tym wyścigu. Nie wiemy jednak, czy Duńczyk przypadkiem nie odmówił jazdy. Wcześniej miał aż trzy defekty i być może tym była podyktowana ta decyzja.



Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:



1. Stanisław Chomski/Piotr Paluch - 5,66

2. Piotr Żyto - 4,87

3-4. Maciej Kuciapa - 4,75

3-4. Tomasz Bajerski - 4,75

5. Piotr Baron - 4,33

6. Piotr Świderski - 3,66

7. Dariusz Śledź - 3,00

8. Janusz Ślączka - 2,75



