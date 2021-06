Żużel. Ranking Menedżerów PGE Ekstraligi. Czy to już koniec problemów Włókniarza z własnym torem?

Eltrox Włókniarz Częstochowa - ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 54:36

W końcu, mamy to! Takie słowa zdaje się wybrzmiewały w częstochowskim parku maszyn po wygranej w piątkowym meczu. Tor wreszcie sprzyjał miejscowym, choć uczciwie trzeba przyznać, że goście z Grudziądza nie postawili zbyt wygórowanych wymagań. Jakby nie było, Piotr Świderski wykonał dobrą pracę i może czuć satysfakcję. Otrzymuje od nas notę marzeń. Jego drużyna kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, ale apelujemy o chłodną głowę. Do Częstochowy wkrótce przyjadą mocniejsze drużyny, które będą prawdziwą weryfikacją.



Z kolei Janusz Ślączka teoretycznie taktycznie wypadł tym razem nie najgorzej. Może mógł dać jedną szansę więcej Norbertowi Krakowiakowi, który był naprawdę szybki. Natomiast trudno się dziwić takiemu, a nie innemu wynikowi, jeśli w zespole punktuje dwóch i pół zawodnika. Nie wygląda to dobrze. Menedżer GKM-u kończy to spotkanie z trójką.



Moje Bermudy Stal Gorzów - eWinner Apator Toruń 50:40

Stanisław Chomski z piątką. Plus za zmazanie plamy po zeszłotygodniowej porażce z Eltrox Włókniarzem, mały plusik za tor, który tym razem sprzyjał jego drużynie, ale minusy to Marcus Birkemose i juniorzy. Coś z tym fantem Stal musi zrobić, jeśli naprawdę chce powalczyć w tym roku o mistrzostwo Polski. Czwórka z plusem natomiast dla Tomasza Bajerskiego. Menedżer gości obiecał doprowadzić do formy Chrisa Holdera i słowa dotrzymał. W międzyczasie znów pojawił się jednak problem z Adrianem Miedzińskim, który zwyczajnie zawiódł. Jakkolwiek by nie było, 40 punktów na tak trudnym terenie to co najmniej przyzwoity rezultat.





Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław 27:63

O tym meczu napisano już bardzo wiele. Piotr Żyto nasłuchał się za przygotowanie toru, które pogrążyło jego zespół. Menedżer postawił wszystko na jedną kartę w myśl zasady "kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana". W tym wypadku, biorąc pod uwagę przede wszystkim wynik, nota nie może być inna niż jeden. W związku z tym nietrudno ocenić jego oponenta - Dariusza Śledzia. Trener wrocławian miał w zasadzie drużynę "samograja". Wystarczyło, żeby wypełniał program. Wynik jest wynik, więc i nota należy się najwyższa.

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 49:41

Pokonanie mistrzów Polski to zawsze coś. Dlatego duet Jacek Ziółkowski - Maciej Kuciapa zasłużył na najwyższą ocenę. Podczas meczu w zasadzie nie było co zmieniać, bo drużyna dobrze funkcjonowała. Więcej pracy miał za to Piotr Baron. Menedżer Fogo Unii wykorzystał sześć razy szybkiego Jasona Doyle'a, ale tak poza tym nie bardzo kim miał straszyć. Ponownie zawiedli juniorzy, co zaczyna powoli martwić. Piotr Baron otrzymuje od nas czwórkę.



Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:



1-2. Stanisław Chomski - 4,85



1-2. Maciej Kuciapa/Jacek Ziółkowski - 4,85



3. Piotr Baron - 4,78



4. Dariusz Śledź - 4,71



5. Piotr Świderski - 4,42



6. Tomasz Bajerski - 4,28



5. Piotr Żyto - 3,92



8. Janusz Ślączka - 3,21

