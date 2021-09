Żużel. Ranking Menedżerów: Mistrzowie Polski mentalnie nie dojechali do Wrocławia?

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 47:43

Gospodarze dopełnili formalności i awansowali do finału. Może wynik o tym nie świadczy, ale ani przez moment wygrana Betard Sparty nie była zagrożona. Martwić może jedynie słabszy mecz Gleba Czugunowa, ale to już ból głowy Dariusza Śledzia w kontekście spotkań finałowych. A menedżer wrocławian otrzymuje od nas piątkę.

Z czwórką Piotr Baron, który co prawda korzystał z rozwiązań taktycznych, ale trudno było nie odnieść wrażenia, że nawet on sam nie wierzy w odwrócenie losów dwumeczu i pokonanie Betard Sparty. Od strony taktycznej nie można się do niczego przyczepić, ale do kwestii mentalnych można by mieć już jakieś "ale".



Reklama

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów 47:43

Zacznijmy od zwycięzców, a więc Jacka Ziółkowskiego. Dla niego piątka z plusem. Raz, że drużyna dobrze zareagowała i po trudnej pierwszej serii szybko wróciła na zwycięską ścieżkę, a dwa znów świetnie pojechał Krzysztof Buczkowski, czyli zawodnik, którego przez cały sezon Ziółkowski budował. Poza tym Motor był nudny jak w całym sezonie. Oczywiście w tym pozytywnym świetle, bo zespół równo i skutecznie punktował.



Stanisław Chomski kończy to spotkanie z czwórką. Taktycznie bez zarzutów, ale zwyczajnie zabrakło armat. Trener nie wsiądzie przecież na motor za swoich juniorów czy Marcusa Birkemose. Inna sprawa, że Stal celu na ten mecz nie zrealizowała, więc nota wyższa być nie mogła.



Ranking menedżerów PGE Ekstraligi wg Interii:

1. Dariusz Śledź - 5,18



2. Maciej Kuciapa/Jacek Ziółkowski - 4,84



3. Piotr Baron - 4,67



4. Piotr Świderski - 4,58



5. Stanisław Chomski - 4,56



6. Piotr Żyto - 4,25



7. Tomasz Bajerski - 4,17



8. Janusz Ślączka - 3,28