Żużel. Ranking liderów PGE Ekstraligi. Tak będzie wyglądać tabela 2024?

8 miejsce. Falubaz Zielona Góra - średnia liderów 1,817

W naszym zestawieniu uwzględniliśmy dwójkę naturalnych liderów, czyli Jarosława Hampela i Piotra Pawlickiego. To najsłabsza średnia w naszym rankingu, ale wydaje się, że obaj zawodnicy mają rezerwy. Dla Falubazu wymarzony scenariusz to utrzymanie formy z play-offów przez byłego wicemistrza świata. Wtedy może wygrywać z każdym. Pawlicki ma zaś olbrzymie rezerwy. Pytanie, czy będzie w stanie je wykorzystać.

7. miejsce. GKM Grudziądz - średnia liderów 1,993

Jedno z pytań, jakie pojawia się w kontekście zespołu z Grudziądza, to dyspozycja dwójki liderów. Chodzi o Maxa Fricke'a i Jasona Doyle'a. To uznane na rynku nazwiska, ale jeśli GKM będzie chciał awansować do play-offów, to ta dwójka musi spisywać się przynajmniej ciut lepiej, niż wskazuje na to ich łączna średnia.