Żużel. Rafała Szombierskiego bada psychiatra, a prokurator chce mu przedłużyć areszt

24 marca Rafał Szombierski spowodował wypadek drogowy, w którym poważnie ucierpiała inna osoba. Były żużlowiec ROW-u Rybnik był pijany, miał we krwi prawie 2 promile. Nie udzielił pomocy poszkodowanej, uciekł też z miejsca zdarzenia. Od 6 miesięcy siedzi w areszcie i czeka na proces.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Unia Tarnów, czyli długa lista minusów. wideo INTERIA.TV

Jarosław Reck, adwokat Rafała Szombierskiego (zgodził się na

Reklama

używanie pełnego nazwiska) mówi nam, że prokurator wnioskuje o przedłużenie

aresztu o 3 miesiące. On sam nie widzi powodu, by dłużej stosować ten środek.

Jego klient przyznał się do winy, nie utrudnia postępowania, a wszystkie dowody

w sprawie zostały zebrane i zabezpieczone. W tej sytuacji Reck uważa, że były

żużlowiec mógłby czekać na proces na wolności.

Tymczasem trwają badania psychiatryczne Szombierskiego.

Robione są one po to, by udowodnić jego ograniczoną poczytalność. Żużel to ciężki

sport, Szombierski miał wiele wypadków, które odcisnęły piętno na jego

psychice. W trakcie kariery Szombierski radził sobie ze stresem i

przeciążaniami, jakie są w żużlu z pomocą alkoholu. Nie krył tego, mówił o tym

w wywiadach. Kiedyś nawet użył sformułowania: jedni się wieszają, inni piją.

Sytuacja Szombierskiego jest trudna. Za spowodowanie wypadku

pod wpływem alkoholu, nieudzielnie pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi

mu do 12 lat pozbawienia wolności. Adwokat Reck mówi, że sportowiec bardzo

mocno przeżywa to, co się wydarzyło. Nie tak dawno Szombierski napisał list z

więzienia do poszkodowanej pani Beaty, która w tamtym wypadku doznała urazu

mózgowo-czaszkowego, miała też zmiażdżone kręgi szyjne. Lekarze kazali się

rodzinie szykować na najgorsze. Na szczęście nie doszło do najgorszego, a pani

Beata intensywnie się rehabilituje i walczy o powrót do sprawności.

Sprawca całego nieszczęścia był kiedyś uważany za wielki

talent. Zaczynał w tym samym czasie, co Jarosław Hampel. Mówiono, że będzie lepszy

od niego. Jednak Hampel został dwa razy medalistą mistrzostw świata, a

Szombierski rozmienił swój talent na drobne. Nie lubił ciężko pracować na

treningach, podchodził do wszystkiego na luzie. Czasami zadziwiał kibiców, wygrywając na rybnickim z wielkimi mistrzami. Sił w meczu starczało mu jednak

na pojedyncze przebłyski, a wraz z upływem czasu jego forma spadała. W lidze po

raz ostatni wystąpił w 2017 roku.