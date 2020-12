Stadion Stali nie spełnia licencyjnych wymogów, chodzi o kiepskie oświetlenie. Poza tym prezes klubu Marek Grzyb rok temu obiecał przebudowę toru. W tym tygodniu radni mają dyskutować o tych sprawach. – Jeśli chodzi o wymogi regulaminowe, to na pewno będziemy za. Jednak już przebudowa toru jest fanaberią, mamy poważniejsze wydatki w mieści – mówi radny Jerzy Synowiec.

Moje Bermudy Stal Gorzów może liczyć na wsparcie miasta w kwestii poprawy jakości oświetlenia (klub na razie nie spełnia licencyjnych wymogów). Tak przynajmniej zapewnia radny Jerzy Synowiec, bo wcześniej z ratusza płynęły informacje: poprawcie luksy na stadionie z pieniędzy, jakie dostajecie w ramach umowy telewizyjnej. - Stadion jest jednak własnością miasta, a skoro jakieś licencyjne wymagania nie są spełnione, to gospodarz musi nad tym popracować - ocenia radny Jerzy Synowiec.

Nie ma jednak, wnosząc ze słów radnego, żadnych szans na drugą wielką inwestycję, czyli przebudowę toru Stali. Rok temu obiecał to prezes klubu Marek Grzyb. Mówił o poszerzeniu toru na prostej i podniesieniu go na łukach. Wszystko po to, żeby widowiska były bardziej atrakcyjne, bo od pewnego czasu jest tak, że na poziom spotkań w Gorzowie niemal wszyscy narzekają.

- Byłem prezesem Stali, lubię żużel, ale nikt mi nie wmówi, że atrakcyjność widowisk poprawi się od tej przebudowy - mówi Synowiec. - Mógłbym pogadać na ten temat z trenerem Stanisławem Chomskim, może by mnie przekonał, ale na ten moment tego nie widzę. Według mnie to gadanie, że trzeba przebudowy, żeby było atrakcyjniej to zwykła wymówka. Każdy robi tor taki, żeby wygrywać, a jak się czepiają, to coś musi odpowiedzieć. Stal odpowiada, trzeba przebudowy.

- Poza tym teraz są ważniejsze wydatki niż przebudowa toru na Stali - kontynuuje Synowiec. - Inna sprawa, i to mówię z doświadczenia, dla kibica ważniejsze od widowisk są wygrane drużyny. To się liczy, na to przychodzą, atrakcyjność meczu ma dla nich mniejsze znaczenie. To jest piąty, czy nawet szósty argument za przyjściem na stadion. W środę mamy komisję, potem budżetówkę, na pewno będę rekomendował danie kasy na światło, ale nie na zmianę geometrii toru.