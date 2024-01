Kibice wciąż wiwatują na jego widok

W ubiegły piątek odbyła się prezentacja zespołu Texom Stali Rzeszów. W galerii pojawiły się setki kibiców. Największą wrzawę otrzymał oczywiście Nicki Pedersen . Działacze oraz kibice pokładają w nim duże nadzieje. Kilkanaście lat wcześniej ich drogi się już skrzyżowały, lecz była to Ekstraliga. Teraz Duńczyk ma im pomóc w powrocie na szczyt.

W Rzeszowie tętni nowe życie. O tym klubie mówi się, że jest jednym z najlepiej wypłacalnych w Polsce. Transfer Pedersena teoretycznie powinien im zagwarantować utrzymanie. W kolejnych latach mają zbliżyć się do powrotu do Ekstraligi. Są na to spore szanse.