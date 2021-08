Żużel. Przyjemski wygrał Nice Cup i pokazał, że staje się królem bydgoskiego toru

O Wiktorze Przyjemskim powiedziano już wiele, ale nie jest to bezzasadne. Junior z przytupem wszedł do eWinner 1. Ligi, kończąc rundę zasadniczą jako najlepszy młodzieżowiec w stawce (średnia ponad 1,74 punktu na bieg). Szczególnie świetnie zawodnik radził sobie u siebie, gdzie chociażby w meczu z Aforti Startem Gniezno wykręcił płatny komplet.

Nic więc dziwnego, że skoro doszło do zawodów Nice Cup w Bydgoszczy, to Przyjemski był ich głównym faworytem. Żużlowiec stanął na wysokości zadania i zwyciężył w świetnym stylu. 16-latek wygrał wszystkie biegi. Nawet gdy nieco słabiej poszło mu na starcie, na trasie wyprzedzał on rywali. A stawka zawodów obfitowała w solidne nazwiska. Wychowanek Polonii musiał pokonać m.in. Mateusza Dula, Sebastiana Szostaka, czy też Piotra Gryszpińskiego.

Tym samym młody zawodnik ponownie potwierdził klasę i bardzo dobrym akcentem zakończył pracowite dni w Bydgoszczy. We wtorek i środę udanie rywalizował on podczas Zaplecza Kadry Juniorów, gdzie pokonywał juniorów z PGE Ekstraligi. Zdaniem wielu miejsce Przyjemskiego jest właśnie wśród najlepszych. W 2022 roku Polonii nic nie grozi, bo żużlowiec ma jeszcze ważny kontrakt. Jeśli jednak junior będzie rozwijał się w takim tempie, to bydgoszczanie będą mieli problem, by go zatrzymać. Chyba tylko awans pozwoli klubowi wciąż współpracować z Przyjemskim.

Grudziądz czeka z niecierpliwością

Za polonistą na podium stanąłby Mateusz Dul, ale w finale posłuszeństwa odmówiła mu maszyna. Skorzystali z tego Sebastian Szostak i Wiktor Rafalski. Wynik Szostaka nieszczególnie dziwi, bo mowa o drugim najlepszym juniorze 1. Ligi. GKM Grudziądz na pewno jednak cieszy się z występu Rafalskiego. 15-latek nie może jeszcze występować w lidze. Klub zatem czeka cierpliwie. W ich szkółce klaruje się niezły talent, który powinien wzmocnić juniorską formację. Na dziś ta nie wygląda źle, ale jeśli Mateusz Bartkowiak wróci do Stali Gorzów, to sytuacja znacznie się pogorszy.



Czołowa dziesiątka zawodów:

1. Wiktor Przyjemski - 12 punktów + 1. miejsce w finale

2. Sebastian Szostak - 11 punktów + 2. miejsce w finale

3. Wiktor Rafalski - 9 punktów + 3. miejsce w finale

4. Mateusz Dul - 9 punktów + 4. miejsce w finale

5. Artiom Juhno - 9 punktów

6. Nikodem Bartoch - 8 punktów

7. Mikołaj Czapla - 8 punktów

8. Marius Hillebrand - 7 punktów

9. Mateusz Affelt - 7 punktów

10. Jakub Krawczyk - 7 punktów