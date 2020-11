Żużel. Przeprowadzili uzasadnione transfery, ale juniorzy i menedżer to wielka niewiadoma (oceniamy siłę drużyn)

​Cellfast Wilki Krosno po awansie do eWinner 1. Ligi wymieniły niemal cały skład. Beniaminka wzmocnili tacy zawodnicy jak Andrzej Lebiediew, Peter Ljung, Mateusz Szczepaniak czy Daniel Jeleniewski. Mnóstwo obcokrajowców łączono z tym klubem, jednak nie było sensu przepłacać.

Wspólnie z Jackiem Frątczakiem oceniamy siłę drużyn eWinner 1. Ligi. Cykl rozpoczynamy od Cellfast Wilków Krosno.

Seniorzy - ocena 5



- Krośnianie - jak na pierwszoligowe warunki - przeprowadzili naprawdę uzasadnione transfery. Nie chodzi o to, żeby kupować największe gwiazdy i tym samym przepłacać. Należy kupować racjonalnie, nie ma co porywać się z motyką na księżyc. Spodobało się to, co niedawno powiedział prezes Cellfast Wilków - Grzegorz Leśniak zapewnił, że nie będzie przepłacał za gwiazdy. Przecież od razu po awansie do eWinner 1. Ligi nie muszą rzucać się do walki o fazę play-off. Ocena musi być adekwatna do potencjału, miasta i sponsorów. Dlatego daję im "piątkę".

U24 - ocena 4



- Na pozycji zawodnika do lat 24 wystartuje Patryk Wojdyło, który na drugoligowych torach odjechał sezon życia. Przez pryzmat mojego osobistego sentymentu do rzeszowskiego rynku żużlowego oraz tego, co działo się w pozostałych drużynach, wystawiam mu "czwórkę".

Juniorzy - ocena 2



- W tym momencie niewiele wiemy, bowiem zakontraktowano tylko Kacpra Przybylskiego. Nie wiadomo kto dojdzie, lecz prezes mówił, że zespół z Krosna nie będzie w tej formacji odstawał. Na razie "dwójka". Gdyby był ktoś jeszcze, to niewykluczone, że ocena byłaby wyższa.

U23 - ocena 3



- "Trójka" to maksymalna ocena. Młodzi obcokrajowcy mają za małe doświadczenie i na eWinner 1. Ligę mogą nie wystarczyć. Ten poziom rozgrywkowy w naszym kraju już nie jest spacerkiem.

Menedżer - ocena 1

Janusz Ślączka odszedł do MrGarden GKM-u Grudziądz. Zastępcy na razie nie widać i nawet o nikim nie słychać. Nie wiemy, kto może się pojawić. Prezes wspominał, że zimą trenera nie będzie. Nie ma co spekulować.

SUMA: 15