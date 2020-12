Przepis nakazujący starty w meczu zawodnikom do lat 24 może w gruncie rzeczy bardziej przeszkodzić polskim żużlowcom niż realnie im pomóc. W połowie klubów PGE Ekstraligi sytuacja jest taka, że faworytami do wywalczenia miejsca w składzie na tej pozycji są obcokrajowcy.

Niektórzy krajowi żużlowcy skusili się na kontrakt w PGE Ekstralidze widząc dla siebie szansę startów na pozycji U-24. Taką drogą poszedł Rafał Karczmarz (Moje Bermudy Stal Gorzów), Norbert Krakowiak (MrGarden GKM Grudziądz), czy Mateusz Tonder (RM Solar Falubaz Zielona Góra). Z kolei we Wrocławiu Sparta najpewniej wpisywać będzie do składu polskiego juniora, ale zastępować go będzie rezerwowy Daniel Bewley. Dlatego bardzo szybko policzyć można, że pozycja polskich zawodników w połowie klubów PGE Ekstraligi jest mocno zagrożona.

Wszystko dlatego, że wyżej wymienieni będą mieli za rywali silnych obcokrajowców. Przynajmniej w praktyce to żużlowcy zagraniczni będą faworytem w tym mini wyścigu. Stal ma wschodzącą gwiazdę duńskiego żużla Marcusa Birkemose'a, który już teraz porównywany jest do Nickiego Pedersena. W Grudziądzu sporo po sezonie 2021 obiecuje sobie Roman Lachbaum, który już nieraz udowadniał swój potencjał. Z kolei Jan Kvech, czyli reprezentant Falubazu, wymieniany jest do roli następcy Vaclava Milika, jeśli chodzi o żużel w Czechach. Konkurencja jest więc spora.



Oczywiście nie zakładamy z góry, że polscy zawodnicy będą na straconych pozycjach w tej rywalizacji. Każdy z nim ma szanse się przebić, ale łatwo nie będzie. Może się więc okazać, że przepis, który miał tym żużlowcom pomóc okrzepnąć w dorosłym żużlu, wyrzuci ich na minę. Bo pozycja rezerwowego żadnego nie uszczęśliwi i mocno utrudni im kariery. Natomiast od osób krytykujących przepis słyszymy, że Karczmarz, Krakowiak, czy Tonder powinni zejść ligę niżej i tam szukać dalszego rozwoju. Byłoby nieco łatwiej i znacznie mniejsza presja. Z drugiej strony sporo ryzykują, ale mają wiele do wygrania. Ten kij ma przysłowiowe dwa końce.