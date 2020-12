Żużel. Przedstawiamy żużlowe kluby. Wybrzeże Gdańsk - były medale, startowali tam wielcy mistrzowie

Kibice Zdunek Wybrzeża chcieliby rywalizować w PGE Ekstralidze. Działacze zbudowali silny skład, którego celem jest awans do elity. Nad morzem w przeszłości startowali wielcy mistrzowie, gdańszczanie zdobywali nawet medale Drużynowych Mistrzostw Polski.

NAJWIĘKSZE SUKCESY.

Wybrzeże Gdańsk w XX wieku należało do czołowych drużyn w kraju. Nad morzem czterokrotnie sięgali po wicemistrzowo Polski (1960, 1967, 1978, 1985) oraz dwukrotnie po brązowe medale (1965, 1999). W 1960 roku zespół z Gdańska startował pod nazwą Legia Gdańsk. Wszystkie możliwe krążki Wybrzeże zdobyło natomiast w Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski - raz złoto (1983), czterokrotnie srebro (1978, 1980, 2010, 2012), a także dwukrotnie brąz (1984, 2015).

Gdańszczanie mają na swoim koncie jeszcze wiele innych medali. Stawali na podium m.in. w Mistrzostwach Polski Par Klubowych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych, Drużynowym Pucharze Polski czy też w Lidze Juniorów. Tak naprawdę, to brakuje im tylko mistrzostwa kraju, które kiedyś było bardzo blisko.

NAJWAŻNIEJSZE DATY.

1962 - 31 marca 1962 roku - wtedy Legia została wcielona do GKS-u Wybrzeże. Żużel w Gdańsku cieszył się ogromną popularnością, na mecze zawsze przychodziło po 10 tysięcy ludzi. W swoim pierwszym sezonie gdańszczanie - jako Wybrzeże - zajęli piąte miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. O sile drużyny stanowili tacy zawodnicy jak Marian Kaiser, Stanisław Kaiser, Czesław Kraska czy Zbigniew Podlecki - jeden z najwybitniejszych żużlowców w historii klubu.

1985 - Jak wyżej zostało wyraźnie zaznaczone, w 1985 roku Wybrzeże sięgnęło po srebrny medal. Czerwono-biało-niebiescy długo prowadzili w tabeli i pewnie zmierzali po mistrzostwo Polski, jednak w drugiej części rozgrywek nie wszyscy zawodnicy potrafili wytrzymać napięcie. Niezwykle istotne było domowe spotkanie z Unią Leszno (44:44), wyjazdowy remis z przeciętnym Kolejarzem Opole (45:45), a także minimalna porażka z Polonią w Bydgoszczy. W końcowym rozrachunku zabrakło do szczęścia... jednego "oczka". Nigdy więcej gdańszczanie nie byli tak blisko spełnienia marzeń tysięcy fanów z Trójmiasta.

NAJWAŻNIEJSI ZAWODNICY.

Zenon Plech - Występował w plastronie Wybrzeża w latach 1977-1987. Przez ten czas zdobył dla klubu znad morza aż 1543 punktów oraz 12 bonusów w 588 wyścigach, co dało mu kosmiczną średnią biegową 2,645. Wieloletni lider, po zakończeniu kariery był także trenerem. Należał do czołowych zawodników na świecie - w końcu zdobył srebro i brąz w Indywidualnych Mistrzostw Świata. Plech był wychowankiem gorzowskiej Stali. Zmarł 25 listopada 2020 roku.

Mirosław Berliński - Najskuteczniejszy zawodnik w historii klubu. Przy swoim nazwisku zgromadził 2170,5 punktu (lata 1977-1992). Urodził się w 1960 roku w Rybniku, lecz w tamtym czasie w drużynie Wybrzeża jeździł jego ojciec, który przeprowadził się z rodziną nad morze. Berliński to żywa legenda klubu - nie dość że dostarczał swoją jazdą dużo radości kibicom, zdobywał także medale indywidualnie, to do teraz pracuje w klubie. Pełnił również funkcję trenera (od połowy sezonu 2018 do końca tegorocznych zmagań).

Nie można zapominać o Jarosławie Olszewskim, Henryku Życie, Grzegorzu Dzikowskim, Dariuszu Stence czy Zbigniewie Podleckim. W Gdańsku jeździli wielcy mistrzowie w osobach Nickiego Pedersena czy Tony'ego Rickardssona.

NAJWAŻNIEJSI LUDZIE.

Tutaj musimy wspomnieć o kilku ważnych osobach. Na pewno Henryk Żyto - obok Mirosława i Bogdana Berlińskich - byl naprawdę cenioną postacią. Żyto przyszedł do Wybrzeża w wieku 29 lat, jednak przez szesnaście sezonów startował jako czynny zawodnik. Później był jeszcze trenerem. U jego boku wychowało się wiele pokoleń gdańskich zawodników. Warto przypomnieć jeszcze działacza Henryka Majewskiego, który dokonał wielkich transferów - zaowocowały zdobyciem brązowego medalu, ostatniego w historii klubu (1999 rok), a z drugiej strony doprowadził legendarny klub do upadku. W efekcie jego działań w miejsce historycznego GKS Wybrzeże musiały powstać nowe kluby żużlowe. Majewski to także główny aktor w grze o prawa do gruntów na którym znajduje się stadion oraz o historyczny herb klubu. .

Zdunek Wybrzeże w sezonie 2021 wystąpi w eWinner 1. Lidze i przez wielu ekspertów jest uznawane za faworyta pierwszoligowych rozgrywek. Drużynę z rąk Mirosława Berlińskiego przejął menedżer Eryk Jóźwiak, który namówił do podpisania kontraktu naprawdę mocnych zawodników - z Krystianem Pieszczkiem, Jakubem Jamrogiem i Wiktorem Kułakowem na czele. Kto wie, czy gdańszczanie za rok nie będą przygotowywać się do startów w PGE Ekstralidze.