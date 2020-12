​Żużel. Przedstawiamy żużlowe kluby. MrGarden GKM - po chudych latach przypomnieli kibicom najlepsze chwile. Tomasz Gollob dowartościował drużynę z Grudziądza

MrGarden GKM od kilku lat utrzymuje się w PGE Ekstralidze. Kibice byli świadkami wielu wspaniałych widowisk - i ci starsi fani - po wielu chudych sezonach przypomnieli sobie najlepsze chwile. Ogromne znaczenie miał transfer Tomasza Golloba, który dowartościował drużynę. Od tego czasu z grudziądzanami należało się liczyć.

NAJWIĘKSZE SUKCESY.

Grudziądzanie największy sukces w historii osiągnęli w 1997 roku (jeszcze jako Grudziądzki Klub Motorowy) zdobywając złoty medal Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski. Rok później - 1998 - tytułu nie udało się im obronić, jednak brąz również był świetnym wynikiem. GKM w sezonie 1991 wywalczył w tym turnieju srebro. Zatem żółto-niebiescy zdobyli w MDMP wszystkie możliwe krążki. To nie koniec sukcesów. Żużlowcy znad Wisły w 2012 oraz 2017 roku zajęli trzecie miejsca w Mistrzostwach Polski Par Klubowych. W tej kolekcji zdecydowanie brakuje medalu w rywalizacji ligowej.

Jedyne złoto grudziądzanie wywalczyli w składzie: Paweł Staszek, Robert Dados, Wiesław Ośkiewicz, Jacek Basiński, Grzegorz Knapp. Srebro sprzed 29 lat z kolei było sukcesem Roberta Kempińskiego, Krzysztofa Ulawskiego, Grzegorza Wiśniewskiego, Piotra Barona oraz Piotra Markuszewskiego. Brązowe medale natomiast zawiesili na swoich szyjach tacy zawodnicy jak Dados, Knapp, Ośkiewicz, a także Maciej Kierzkowski i Wojciech Duda. Na najniższym stopniu w parach stali Norbert Kościuch, Paweł Staszek, Łukasz Cyran (rezerwowy) - 2012. Pięć lat później ten wyczyn powtórzyli Krystian Pieszczek z Krzysztofem Buczkowskim. Rolę rezerwowego tym razem pełnił Mike Trzensiok.

NAJWAŻNIEJSZE DATY.

1979 - powstanie Grudziądzkiego Klubu Motorowego. Żużel w Grudziądzu istniał już wcześniej dzięki Stali Toruń. Przy Hallera wówczas ścigały się rezerwy zespołu z Grodu Kopernika jako GSŻ Grudziądz. Następnie klub się usamodzielnił, przekształcając w GKM. Pomimo usamodzielnienia - jeszcze przez jakiś czas - trzon drużyny wciąż stanowili torunianie. W 2002 roku klub został zlikwidowany z powodu problemów finansowych.

2002 - Miasto Grudziądz nie zniknęło z żużlowej mapy, bo w grudniu 2002 roku powstało Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe. Nowy zespół wystartował już w sezonie 2003 i bez żadnego problemu awansował do wyższej ligi. Tam jednak brakowało sukcesów, GTŻ ugrzązł na pierwszoligowym froncie na długie lata.

2012 - Dekadę później po rozpatrzeniu petycji kibiców, klub powrócił do nazwy GKM Grudziądz (nie Grudziądzki Klub Motorowy, tylko Grudziądzki Klub Motocyklowy).

NAJWAŻNIEJSI ZAWODNICY.

Robert Dados - Pierwszym rokiem startów wychowanka Motoru Lublin w GKM-ie był sezon 1996. Reprezentował żółto-niebieskie barwy łącznie do 2000 roku i był to najlepszy okres w jego karierze. Jako zawdonik klubu z Grudziądza - w 1998 roku - został Indywidualnym Mistrzem Świata Juniorów, na najwyższym stopniu podium stanął także w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski. Po odejściu zdobywał punkty dla Sparty Wrocław. 23 marca 2004 roku powiesił się w stodole, zmarł tydzień później w szpitalu. Dados do teraz jest ciepło wspominany przez fanów GKM-u. Od 28 lutego 2018 roku ulica przy głównej bramie stadionu, jest ulicą im. Roberta Dadosa.

Billy Hamill - Amerykański mistrz świata przywdziewał plastron GKM-u w latach 1996-2000 oraz w sezonie 2004. Został najlepszym żużlowcem na globie w 1996 roku, więc dokonał tej sztuki będąc zawodnikiem klubu z Grudziądza. Absolutna legenda klubu. Dorastające dzieci na każdym kroku słyszą nazwiska Dados i Hamill.

Najwięcej punktów dla grudziądzan uzbierał Robert Kempiński (trener w latach 2008-2020). Za jego plecami plasują się: Paweł Staszek i Krzysztof Buczkowski. Sporo serca na torze znajdującym się przy ulicy Hallera został także chociażby Lech Kędziora. W ostatnich sześciu latach na miano legendy klubu zasłużył Artiom Łaguta. Swego czasu ogromne znaczenie miał transfer Tomasza Golloba. Choć mistrz świata z 2010 roku trafił do Grudziądza pod koniec swojej kariery, to dowartościował zespół. Stało się jasne, że trzeba się z nim liczyć.

NAJWAŻNIEJSI LUDZIE.

Tutaj wymienimy trzy osoby - Bogdana Kowalskiego, Romana Banasia oraz Zbigniewa Fiałkowskiego. Z inicjatywy Kowalskiego "czarny sport" powrócił w 1977 roku do Grudziądza, a za rządów Banasia GKM wywalczył poprzedni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wiele dla grudziądzkiego żużla zrobił także Zbigniew Fiałkowski. Obecny wiceprzewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego, był prezesem GTŻ-u - a później GKM-u - w latach 2003-2013.

CO TERAZ?

MrGarden GKM startuje w PGE Ekstralidze. Grudziądzanie od lat celują w strefę medalową, jednak ten cel jest dla nich nieosiągalny. W sezonie 2021 raczej powalczą tylko o utrzymanie w elicie, zatem nikt już nie mówi o tak ambitnych wyzwaniach.