Rafał Szombierski, były żużlowiec ROW-u Rybnik i Włókniarza Częstochowa w marcu spowodował wypadek samochodowy. Miał 2 promile. Od 9 miesięcy siedzi w więzieniu. Prokuratura właśnie zdecydowała o przedłużeniu aresztu o kolejne 3 miesiące. Adwokat Szombierskiego złożył zażalenie do sądu okręgowego. Jak to nic nie da zamierza pisać do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Motor miał Kuberę, teraz go nie ma. WIDEO INTERIA.TV

- Przedłużanie aresztu nie ma sensu - przekonuje nas Jarosław Reck, adwokat Rafała Szombierskiego z katowickiej kancelarii Jarosław Reck Adwokaci (https://www.adwokaci-reck.pl/). - Prokuratura nie przeprowadza już żadnych czynności, więc nie ma obawy matactwa czy zacierania śladów. W tej chwili czekamy już tylko na badania psychiatryczne. Termin ich przeprowadzenia przesuwa się w czasie ze względu na koronawirusa. Nie zmienia to faktu, że mój klient mógłby spokojnie czekać na proces w domu, zamiast siedzieć w areszcie.

Reklama

Szombierski z pewnością popełnił fatalny błąd, wsiadając do auta i kierując nim w stanie upojenia. Spowodował kolizję fatalną w skutkach. Jego ofiara początkowo była w stanie ciężkim, a lekarze kazali się szykować rodzinie na najgorsze. Teraz pani Beata się rehabilituje, a żona Szombierskiego przekazała na licytację kevlar męża z czasów jazdy w ROW-ie Rybnik, by dołożyć cegiełkę do leczenia. Zawodnik w wywiadzie, jakiego nam udzielił, mówił, że chciałby wyjść na wolność, żeby móc pracować i wspierać finansowo swoją ofiarę. Prokuratura jednak nie odpuszcza.

Jeśli zażalenie złożone w sądzie nie przyniesie efektu, to Szombierski posiedzi w areszcie do 19 marca. Były żużlowiec źle znosi areszt. Przyznaje, że ostatni raz widział się z rodziną trzy miesiące temu. - Jestem załamany. Nie mogę na siebie patrzeć. Każdego dnia myślę, o tym, co się stało, dlaczego to zrobiłem. Chciałbym odpokutować swoją winę. Moim jedynym pragnieniem jest, żeby mi wybaczyli. Chodzi mi o panią Beatę, którą wtedy w marcu skrzywdziłem. Chodzi mi o jej córeczkę, o całą jej rodzinę. Ciężko żyje się ze świadomością, że zrobiło się coś złego - mówił nam miesiąc temu zawodnik.

Mecenas Reck coraz mocniej rozważa zwrócenie się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz jeszcze innej organizacji pozarządowej, która mogłaby jakoś pomóc Szombierskiemu. Nie chodzi o uniknięcie odpowiedzialności, ale o to, żeby mógł w domu czekać na proces. Żużlowcowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Rafał Szombierski w meczu ROW-u Rybnik. /Michał Golda /Newspix





------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii! ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij. Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!