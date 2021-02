Żużel. Prezesi chcą przekładać ligę. PGE Ekstraliga nie chce tego słuchać. Minimum trzy kolejki bez kibiców?

Inaugurację PGE Ekstraligi zaplanowano na 3 kwietnia. Prezesi klubów mówią: przełóżmy ligę o miesiąc lub dwa, nic się nie stanie. PGE Ekstraliga oficjalnie tego nie komentuje. Nieoficjalnie słyszymy, że nie ma opcji, by opóźniać sezon, że to nie ma sensu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Kogo by tu zlać. Lista dla Najmana. Wideo INTERIA.TV

- Nic by się nie stało, gdyby ligę przełożyć o miesiąc lub dwa - mówi Przemysław Termiński, właściciel eWinner Apatora dla pobandzie.com.pl i dodaje, że pandemia wiosną powinna ustać, więc warto trochę poczekać po to, by na stadion mogli przyjść kibice.

Reklama

Tego samego zdania co Termiński są też inni prezesi. Do PGE Ekstraligi nikt oficjalnie w tej sprawie nie dzwoni. Działacze postawili bowiem na medialną presję. Władze spółki zarządzającej rozgrywkami nie zamierzają jednak jej ulegać. Prezes Wojciech Stępniewski mówi nam, że w ogóle nie będzie się odnosił do wypowiedzi Termińskiego i innych działaczy.

Nieoficjalnie do władz PGE Ekstraligi słyszymy, że przełożenie nie ma sensu, że będą z tego same kłopoty. W tym roku start zadeklarowały liga szwedzka i angielska, jest wiele imprez FIM, więc nie będzie takiego luzu w kalendarzu, jak rok temu. Już przełożenie inauguracji o miesiąc sprawi, że kolejki będą musiały być rozgrywane w środku tygodnia. Wtedy też działacze będą narzekać i pytać: a dlaczego nie jadą w weekend. Poza tym taka opcja, to olbrzymi problem dla telewizji, która ma swoją ramówkę i nie ma takiej możliwości, bo dowolnie przekładała sobie spotkania.

Oczywiście w Ekstralidze zdają sobie sprawę z tego, że niektórzy prezesi dopiero teraz zdali sobie sprawę z tego, że bez wpływów z dnia meczu mogą nie zapiąć budżetu. Na razie jednak władze ligi są zdeterminowane, by jechać od 3 kwietnia i jak słyszymy, należy się liczyć z tym, że co najmniej trzy pierwsze kolejki pojadą bez widzów na stadionie.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź