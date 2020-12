Marek Cieślak, były trener Eltrox Włókniarza powiedział w rozmowie z Marcinem Majewskim z nSport+, że od afery torowej w Częstochowie nie miał kontaktu z prezesem Michałem Świącikiem. – Wiem natomiast, że on pisał do mojej żony na Instagramie – mówił Cieślak. – To nieprawda – ripostuje Świącik.

- To nie ja pisałem do pani Basi, żony Marka, lecz ona do mnie - mówi prezes Włókniarza Michał Świącik. - Nie powiem, o co chodziło, bo to prywatna sprawa i nie nadaje się do publikacji. Pani Basia miała do mnie jedną prośbę. Na pewno jednak nie chodziło o osobę Marka Cieślaka - dodaje Świącik.

Trudno powiedzieć, o czym żona trenera pisała z prezesem. Ten nie chce więcej zdradzić, a trener Cieślak w programie Marcina Majewskiego dodał jeszcze tylko, że miał pretensje do małżonki, bo długo mu o tym nie mówiła.

Widać jednak, że sprawa rozstania trenera z Włókniarzem to wciąż świeża i niezagojona rana u obu panów. Trener Cieślak w wywiadzie mówi, że jego współpraca z prezesem od początku nie była taka, jak być powinna, choć wcześniej to on miał go namawiać na pracę. - Kibice wiele razy krzyczeli moje imię, a tam prezes czuje się Mesjaszem - opowiadał Cieślak.

Prezes na razie nie komentuje tej i innych wypowiedzi. Od początku tamtego sporu twierdzi, że nigdy nie wchodził trenerowi w kompetencje. Dodawał, że nie jest prawdą, że to on zarządził prace torowe przed meczem z Moje Bermudy Stalą Gorzów, który ostatecznie nie doszedł do skutku, a Włókniarz został ukarany walkowerem. Trener Cieślak przed spotkaniem złożył dymisję i powiedział, że chciał wszystko zablokować, ale toromistrz miał wydany przez prezesa zakaz wykonywania jego poleceń. Mówił też o naruszeniu ustaleń kontraktu.

Zdjęcie Michał Świącik z trenerem Markiem Cieślakiem / Wojciech Tarchalski / Newspix

