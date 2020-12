Metalika Recycling Kolejarz Rawicz, to drugoligowy klub wspierany finansowo i kadrowo przez Fogo Unię Leszno. Piotr Rusiecki, prezes ekstraligowca nie kryje oburzenia z powodu kalendarza 2. Ligi, bo terminy kilku spotkań Kolejarza nakładają się z tymi Unii, a to duży problem. GKSŻ wyjaśnia, że chcieli pomóc, ale bardziej nie mogli.

- Trzy mecze nakładają się z pierwszą drużyną, pięć meczów Unii w piątki - pisze Piotr Rusiecki na Twitterze, a kiedy dzwonimy i pytamy prezesa Fogo Unii Leszno, o co chodzi, tłumaczy nam, że o terminarz 2. Ligi Żużlowej. Działacz miał prosić GKSŻ, by tak ułożyła kalendarz, by nie było kolizji terminów. Mówi nam, że za rok nie będzie miał tak szerokiej kadry, jak w minionym sezonie, a jakoś musi obdzielić młodymi zawodnikami obie drużyny. W centrali miał usłyszeć, że zrobią co w ich mocy, ale końcowy efekt nie jest dla prezesa Unii zadowalający.

W GKSŻ słyszymy jednak, że naprawdę zrobili, co w ich mocy, by ułożyć terminarz tak, by Kolejarz miał kim jeździć, by nie było kolizji z Unią. Przewodniczący Piotr Szymański mówi nam, że w zasadzie terminarz był gotowy, zanim swój ogłosiła PGE Ekstraliga, ale czekano z publikacją, by ewentualnie nanieść jakieś poprawki mogące ułatwić życie Unii i Kolejarzowi.

Odpowiedzialny za terminarz Dariusz Cieślak robił wszystko, by kolizji terminów Unii i Kolejarz było jak najmniej. Ostatecznie stanęło na tym, że w trzech przypadkach nie dało się tego uniknąć. - Chcieliśmy Unii przychylić nieba, ale lepiej się nie dało - mówi Cieślak. - Musieliśmy wziąć pod uwagę szereg czynników. Po pierwsze zajętości stadionu w Rzeszowie, gdzie prócz żużla mamy mecze piłkarskie Resovii. Zastrzeżenia zgłosił też PSŻ Poznań, tam też pięciu terminów było zajętych przez turniej tenisowy. Swoje uwagi przesłał też Lokomotiv. Jak się to wszystko pozbierało, to uważam, że te trzy sporne terminy to i tak mało. Może się jeszcze okazać, że jak telewizja zechce pokazać mecz Kolejarza i wyznaczy termin na sobotę, to problem zniknie całkiem. Tego byśmy sobie życzyli.

Gdyby się jednak nie udało, to trzy razy będą mieli w Rawiczu problem, bo wtedy odpadnie im szansa skorzystania z dwóch juniorów (najpewniej Kacpra Pludry i kogoś z duetu Krzysztof Sadurski, Hubert Ścibak). W tych meczach trener Roman Jankowski będzie miał do dyspozycji: Damiana Balińskiego, Arkadiusza Pawlaka, Keynana Rew i Tymoteusza Picza. Doliczyć można też rezerwowego Unii Szymona Szlauderbacha. To plus Sadurski lub Ścibak daje sześciu zawodników. Drużyna liczy siedmiu.

Sytuacja poprawi się trochę pod koniec maja, bo wtedy kadrę Unii ma zasilić Damian Ratajczak, który dokładnie 23 maja będzie świętował 16. urodziny. Od tego momentu będzie on mógł jeździć w lidze. W Rawiczu powitają go z otwartymi ramionami.

